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BREAKING BENJAMIN + Chevelle: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Breaking Benjamin in concerto all’Alcatraz di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura i Chevelle.

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Breaking Benjamin in concerto all'Alcatraz di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Breaking Benjamin sono tornati in Italia il 3 luglio 2026 con un concerto sold out all’Alcatraz di Milano, unica data italiana del tour europeo. La band guidata da Benjamin Burnley ha riportato sul palco il proprio repertorio, alternando i brani più rappresentativi della carriera ai singoli più recenti, come Awaken e Something Wicked, che anticipano il prossimo album in studio. Uno degli elementi più particolari della serata è stata la presenza sul palco del figlio di Benjamin, che ha accompagnato la band durante lo show.

Ad aprire il concerto sono stati i Chevelle, storica formazione alternative metal statunitense guidata dai fratelli Pete e Sam Loeffler. Attivi dalla metà degli anni Novanta, i Chevelle hanno proposto una selezione del proprio repertorio, confermando il sound che negli anni li ha resi uno dei nomi più riconoscibili della scena rock americana.

Clicca qui per vedere le foto dei Breaking Benjamin in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Breaking Benjamin

BREAKING BENJAMIN – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

  1. I Will Not Bow
  2. Until the End
  3. Evil Angel
  4. Crawl
  5. Red Cold River
  6. Blow Me Away
  7. Follow
  8. Angels Fall
  9. You
  10. So Cold
  11. Polyamorous
  12. Dear Agony
  13. Something Wicked
  14. Breath
  15. Play Video
  16. Awaken
  17. Failure
  18. Dance With the Devil
  19. The Diary of Jane

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