BREAKING BENJAMIN + Chevelle: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Giorgia De Dato

I Breaking Benjamin sono tornati in Italia il 3 luglio 2026 con un concerto sold out all’Alcatraz di Milano, unica data italiana del tour europeo. La band guidata da Benjamin Burnley ha riportato sul palco il proprio repertorio, alternando i brani più rappresentativi della carriera ai singoli più recenti, come Awaken e Something Wicked, che anticipano il prossimo album in studio. Uno degli elementi più particolari della serata è stata la presenza sul palco del figlio di Benjamin, che ha accompagnato la band durante lo show.

Ad aprire il concerto sono stati i Chevelle, storica formazione alternative metal statunitense guidata dai fratelli Pete e Sam Loeffler. Attivi dalla metà degli anni Novanta, i Chevelle hanno proposto una selezione del proprio repertorio, confermando il sound che negli anni li ha resi uno dei nomi più riconoscibili della scena rock americana.

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BREAKING BENJAMIN – La scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano