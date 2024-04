BNKR 44: guarda le foto e scopri la scaletta di Milano

Foto di Marco Arici

Bnkr44 è il progetto nato dalla collaborazione fra 7 ragazzi provenienti da Villanova, piccola frazione in provincia di Firenze, nel 2019. A metà fra collettivo e boy band atipica, i bnkr sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares.

Dopo la popolarità Sanremese il loro tour “I ❤️ VILLANOVA” è andato sold-out in tutte e 11 le date previste che toccheranno tutta Italia.

La serata milanese all’Alcatraz, storico locale della città meneghina, è stato un successo per il gruppo: locale strapieno, fan in visibilio e una grande serata di energia condita dai numerevoli ospiti presenti sul palco.

Clicca qui per guardare le foto dei BNKR44 in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

BNKR44: la scaletta del concerto di Milano

Cambiare non posso

Guida spericolata

So chi sei

Disordine

Latte e cereali

Effetti speciali

Tutte le sere con Ariete

Girasole

Pianeta 3

Giorni vuoti con Tredici Pietro

Scritto per te

Cosa ci resta

Memoria con La Sad

Specchio

Troppe caramelle

Charlie fa surf con Sethu

Tocca il cielo

Le pareti in questa camera con Mecna

Tira e molla

Mai sonno

Tra i rottami

Esco

Ma che idea con Pino d’Angiò

Parole

Cosa sai di me con Nerissima Serpe

Per non sentire la noia

Nero mascara

Diavolo con Skinny e Tedua

La verità con Tedua

Ric flair

Sabbia

Governo punk