BAMBOLE di PEZZA all’Estragon: il rock che rompe gli schemi (e i cuori)

Ieri sera, 6 maggio 2026, le Bambole di Pezza hanno travolto l’Estragon, portando sul palco una carica di empowerment e pura attitudine punk che ha confermato il loro ruolo centrale nella scena rock italiana contemporanea.

A pochi giorni dall’esibizione infuocata sul palco del Primo Maggio a Roma, la band è tornata nella sua dimensione naturale: il club. L’appuntamento bolognese è stato l’occasione perfetta per scaldare i motori in vista dell’8 maggio, data di uscita del nuovo singolo “Porno” (Emi Records/Universal Music).

Il brano è un grido di libertà e autodeterminazione. “Mi scrivi buongiorno / ma si legge / porno / Amore levati di torno che ho il cuore già abbastanza rotto”: un testo che rivendica il diritto della donna di scegliere per sé stessa, sottraendosi a dinamiche imposte e aspettative esterne.

Con un pizzico di sarcasmo contemporaneo (citando persino Timothée Chalamet), le Bambole di Pezza hanno dimostrato ancora una volta di saper decostruire gli stereotipi di genere a colpi di riff

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