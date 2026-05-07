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Reportage Live

BAMBOLE di PEZZA all’Estragon: il rock che rompe gli schemi (e i cuori)

Bambole di Pezza in concerto all’Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Published

Bambole di Pezza in concerto all'Estragon di Bologna Maggio 2026
Bambole di Pezza in concerto all'Estragon di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Ieri sera, 6 maggio 2026, le Bambole di Pezza hanno travolto l’Estragon, portando sul palco una carica di empowerment e pura attitudine punk che ha confermato il loro ruolo centrale nella scena rock italiana contemporanea.

A pochi giorni dall’esibizione infuocata sul palco del Primo Maggio a Roma, la band è tornata nella sua dimensione naturale: il club. L’appuntamento bolognese è stato l’occasione perfetta per scaldare i motori in vista dell’8 maggio, data di uscita del nuovo singolo “Porno” (Emi Records/Universal Music).

Il brano è un grido di libertà e autodeterminazione. “Mi scrivi buongiorno / ma si legge / porno / Amore levati di torno che ho il cuore già abbastanza rotto”: un testo che rivendica il diritto della donna di scegliere per sé stessa, sottraendosi a dinamiche imposte e aspettative esterne.

Con un pizzico di sarcasmo contemporaneo (citando persino Timothée Chalamet), le Bambole di Pezza hanno dimostrato ancora una volta di saper decostruire gli stereotipi di genere a colpi di riff

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