BAMBOLE DI PEZZA: dopo Sanremo parte ad Aprile il “Club Tour 2026”

Le Bambole di Pezza annunciano il nuovo “CLUB TOUR 2026”. La band torna a esibirsi nei club, privilegiando spazi che esaltano l’energia e la dimensione diretta del concerto. La grinta dei loro live è infatti un marchio di fabbrica.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZDjPkO

Il tour segue l’annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Resta con me”, una power ballad capace di unire l’impatto emotivo a una scrittura matura, senza rinunciare all’identità rock che le contraddistingue.

Le Bambole di Pezza hanno costruito il proprio successo soprattutto dal vivo, con centinaia di concerti in Italia e all’estero, partecipazioni ai principali festival e aperture a grandi nomi della scena rock internazionale come Ska-P, Def Leppard, Mötley Crüe, Sex Pistols ed Editors. I loro live sono sempre caratterizzati da un forte impatto sonoro e da un rapporto viscerale con il pubblico.

Le date del “CLUB TOUR 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners e Color Sound

15 aprile – Milano, Fabrique

21 aprile – Firenze, Viper

23 aprile – Padova, Hall

28 aprile – Torino, Concordia

6 maggio – Bologna, Estragon

7 maggio – Roma, Atlantico

9 maggio – Napoli, Casa della Musica