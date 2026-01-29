Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

BAMBOLE DI PEZZA: dopo Sanremo parte ad Aprile il “Club Tour 2026”

Published

Le Bambole di Pezza annunciano il nuovo “CLUB TOUR 2026”. La band torna a esibirsi nei club, privilegiando spazi che esaltano l’energia e la dimensione diretta del concerto. La grinta dei loro live è infatti un marchio di fabbrica.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZDjPkO

Il tour segue l’annuncio della partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Resta con me”, una power ballad capace di unire l’impatto emotivo a una scrittura matura, senza rinunciare all’identità rock che le contraddistingue.

Le Bambole di Pezza hanno costruito il proprio successo soprattutto dal vivo, con centinaia di concerti in Italia e all’estero, partecipazioni ai principali festival e aperture a grandi nomi della scena rock internazionale come Ska-P, Def Leppard, Mötley Crüe, Sex Pistols ed Editors. I loro live sono sempre caratterizzati da un forte impatto sonoro e da un rapporto viscerale con il pubblico.

Le date del “CLUB TOUR 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners e Color Sound

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZDjPkO

15 aprile – Milano, Fabrique

21 aprile – Firenze, Viper

23 aprile – Padova, Hall

28 aprile – Torino, Concordia

6 maggio – Bologna, Estragon

7 maggio – Roma, Atlantico

9 maggio – Napoli, Casa della Musica

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti Giugno RockOn.it Concerti Giugno RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Giugno 2025

I grandi concerti di Giugno: Linkin Park, Dua Lipa, Billie Eilish, Guns N' Roses, Korn, NIN, Green Day, Avenged Sevenfold, Slipknot e molti altri

01/06/2025

Festival

Annunciati i primi nomi sul palco del Concerto del PRIMO MAGGIO di ROMA: BRUNORI SAS, GIORGIO POI, BAMBOLE di PEZZA, LUCIO CORSI e molti altri

Si accendono i riflettori sull’edizione 2025 del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica...

18/04/2025
Bambole Di Pezza in concerto Magazzini Generali Milano Aprile 2025 Bambole Di Pezza in concerto Magazzini Generali Milano Aprile 2025

Reportage Live

BAMBOLE DI PEZZA: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Le Bambole di Pezza infiammano i Magazzini Generali: un sold out esplosivo tra ospiti e rock al femminile

04/04/2025
Concerti Aprile RockOn.it Concerti Aprile RockOn.it

Concerti

Concerti del mese: Aprile 2025

Lenny Kravitz, Twenty One Pilots, Tyler The Creator, The Last Internationale, Inhaler, Behemoth e molti altri.

03/04/2025