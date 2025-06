AVENGED SEVENFOLD: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Marco Arici

La sera del 16 giugno 2025 ha visto il ritorno in Italia degli Avenged Sevenfold, a distanza di un anno dalla data del Firenze Rocks 2024. La band si è esibita al Kozel Carroponte, per la loro unica tappa italiana del tour europeo.

La serata è stata bollente fin dall’inizio, quando a scaldare il pubblico ci hanno pensato i Palaye Royale con una grandissima performance.

Alle 21:30 spaccate si sono presentati sul palco i cinque ragazzi californiani sulle note di “Game Over“.

Lo show è stato, come sempre, carico di energia e sonorità incredibili, con una scaletta che ha visto il gruppo presentare pezzi del loro album più recente “Life Is But a Dream…” e grandi classici come “Nightmare”, “Hail To The King” e “So Far Away”.

Una nota di merito va data al pubblico italiano, indicato dal frontman Matt Shadows come uno dei più calorosi di tutto il pianeta.

AVENGED SEVENFOLD: la scaletta di Milano

Game Over

Chapter Four

Afterlife

Hail To The King

Buried Alive

The Stage

So Far Away

Nobody

Nightmare

Not Ready To Die

Creating God

Bat Country

Unholy Confessions

A Little Piece Of Heaven