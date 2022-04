Al via “L’ultimo girone” dei LITFIBA: guarda le foto e scopri la scaletta del tour

Foto di Cesare Veronesi

Si è aperto ieri sera da Padova L’ULTIMO GIRONE, il tour per festeggiare i 40 (+2) anni di storia e l’addio dei LITFIBA, la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano.

Oltre due ore di musica rock hanno accompagnato i fan di PIERO PELU’ e GHIGO RENZULLI che si sono ritrovati ieri sera al Gran Teatro Geox di Padova per la prima data SOLD OUT del tour.

PELÙ e RENZULLI (accompagnati daLuca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso) hanno fatto ripercorrere al pubblico in delirio i 42 anni di storia della band, data che i LITFIBA hanno scelto di mettere bene in mostra nella scenografia disegnata da Piero Pelù con quattro grandi “XXXX” che rappresentano in numeri romani i 40 anni dei Litfiba ma anche la grande forza del loro rock.

Era il 6 dicembre del 1980, quando i LITFIBA si esibivano per la prima volta in un locale di Firenze (la Rokkoteca Brighton di Settignano) dando il via davanti a 150 persone (che ancora ricordano i tuffi di Piero dal palco) ad una incredibile storia musicale costellata di successi come “El Diablo”, “Spirito”, “Fata morgana”, “Regina di cuori” , “Il mio corpo che cambia” oltre a tante altre (in tutto sono oltre 160 quelle pubblicate in questi anni) che hanno raccontato l’Italia e il mondo, guerre e pacifismo, impegno sociale e tutela dell’ambiente, sostegno alle vittime della Mafia e battaglie per i diritti umani oltre che storie d’amore e rapporti umani profondi.

Clicca qui per vedere le foto dei Litfiba a Padova (o sfoglia la gallery qui sotto).

LITFIBA : la scaletta del concerto di Padova

El diablo

Proibito

Dimmi il nome

Eroi nel vento

Apapaia

L’impossibile

Bella ciao

([traditional] cover) (Piero started to sing the song acappella, then the crowd continued)

Sparami

Istanbul

Fata Morgana

Spirito

Regina di cuori

Il mio corpo che cambia (First time live since 1999)

Paname

Louisiana

Sole nero

Il volo (First time live since 2012)

Tziganata

Lacio drom (Buon viaggio)

Lo spettacolo

Resta

Encore:

Pioggia di luce (First time live since 2003)

Lulù e Marlene

Tex

Cangaceiro

LITFIBA: le prossime date del tour

Sono passati 42 anni e il popolo del rock ha risposto all’invito dei LITFIBA di festeggiare insieme questo addio e la loro lunga storia mandando SOLD OUT in prevendita anche le due date di Napoli, le due di Roma, le due di Firenze e le due di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/litfiba2022



26 aprile PADOVA Gran Teatro Geox soldout

27 aprile PADOVA Gran Teatro Geox

03 maggio NAPOLI Casa Della Musica soldout

04 maggio NAPOLI Casa Della Musica soldout

10 maggio ROMA Atlantico Live soldout

11 maggio ROMA Atlantico Live soldout

16 maggio FIRENZE Tuscany Hall soldout

17 maggio FIRENZE Tuscany Hall soldout

24 maggio MILANO Alcatraz soldout

25 maggio MILANO Alcatraz soldout

03 luglio LEGNANO (MI) Rugby Sound Festival

09 luglio NICHELINO (TO) Sonic Park Stupinigi

15 luglio LUCCA Lucca Summer Festival

16 luglio FERRARA Ferrara Summer Festival

18 luglio ROMA Rock In Roma

20 luglio MATERA Sonic Park Matera

23 luglio CATANIA Sotto il Vulcano Festival

27 luglio BERGAMO Bergamo Summer Music

29 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival

30 luglio MAJANO (UD) Festival di Majano

13 agosto ALGHERO (SS) Anfiteatro Maria Pia

18 agosto LECCE Oversound Music Festival

20 agosto CATTOLICA (RN) Arena della Regina

26 agosto ROMANO D’EZZELINO (VI) AMA Festival

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/litfiba2022