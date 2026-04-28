5 SECONDS OF SUMMER + South Arcade + Master Peace : le foto del concerto all’Unipol Forum di Milano

Foto di Andrea Ripamonti

Dalla loro ascesa alla celebrità, i 5 Seconds of Summer hanno raggiunto traguardi da record. Hanno accumulato oltre 17 miliardi di stream globali in carriera e hanno avuto tre album alla posizione #1 nella US Billboard 200 – il maggior numero per un artista australiano. Tutti i loro cinque album in studio hanno raggiunto la Top 2 della Billboard 200, mentre hit come “She Looks So Perfect”, “Youngblood” e “Amnesia” sono diventati veri e propri punti di riferimento generazionali, risuonando con milioni di fan in tutto il mondo.

Il concerto di Milano è stata anche l’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo album “Everyone’s A Star!”, uscito lo scorso novembre 2025. Il disco, composto da 12 tracce, include i singoli “NOT OK” e “Boyband” e “Telephone Busy”.

Chi sono i 5SOS ?

Nominati da Rolling Stone come “una delle migliori nuove rock band” , i 5SOS sono l’unica band (non gruppo vocale) nella Storia ad avere avuto i primi 2 album alla #1 della classifica Billboard 200. L’album di debutto “5SOS” ha venduto oltre 3 milioni di copie nel mondo, con 1 milione e mezzo di album e oltre 4,5 milioni di singoli venduti nei soli Stati Uniti. Il secondo disco “Sounds Good Feels Good” (2015) si è piazzato alla #1 nelle classifiche di 12 Paesi, tra cui Stati Uniti, U.K. e Australia. Il primo singolo “She’s Kinda Hot” si è piazzato nei piani alti delle classifiche iTunes in 44 Paesi. I 5SOS – formati da Luke Hemmings (voce/chitarra), Michael Clifford (voce/chitarra), Calum Hood (voce/basso) e Ashton Irwin (voce/batteria) – hanno vinto 1 American Music Award, 1 People’s Choice Award, 1 iHeartRadio Music Award, 5 MTV European Music Award, 2 ARIAA Award e 1 MTV Video Music Award.

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