RADIO DAYS – Rave On

Recensione di Bassel Bakdounes

Son passati tre anni dal loro ultimo album, tornano i ragazzi di Voghera con un prodotto che vale tutti i mesi di attesa. Decisamente potente e maturo.

Sembra abbiano condensato le esperienze degli ultimi anni in dieci tracce contenti echi tanto di Elvis Costello quanto di The Rubinoos e Ramones. I pezzi suonano incredibilmente attuali pur avendo un sound che serpeggia tra 60 anni di musica… dai Beatles agli Weezer appunto.

In questo album emerge tutta l’anima power pop dei Radio Days che, più che in altre produzioni, han intriso i pezzi di un retrogusto romantico che, pur accarezzando i classici del genere, non è mai banale e pare di ascoltare qualcosa di nuovo che odora di passato. È forse proprio questo il bello di questa band; suonano qualcosa che ha echi di mille suoni diversi persi nel passato si fonde in un connubio che è diventato totalmente loro. “Stile Radio Days” appunto. E quest’album ne è la sublimazione.

Le mille sfaccettature dell’album emergono ascoltando uno dopo l’altro pezzi che han ispirazioni diverse… ipnotica Between the Lines, frizzante Meltfown, potente No One to Blame. La dicotomia presente / passato è uno dei comuni denominatori di tutto l’album che parte accelerando con I got a Love, già presente sul 7 pollici che anticipava LP, e passa tra ballate power pop e suoni che rasentano il punk di fine settanta.

Il disco è distribuito nel pianeta da molte label diverse, dimostrazione di merito ulteriore e le collaborazioni sono anche di più, dai vecchi compagni di merende come Mera (Retarded) a Phil Collins e ancora membri di Yumyums, Leftovers, Stp…

Probabilmente il loro prodotto migliore, sicuramente il più completo, profondo ed affascinante. Promossi con lode.