RADIO DAYS: guarda in anteprima il video “What is life?”

Da lunedì 26 aprile è disponibile in digital download e in streaming “What is Life?” (Ammonia Records), il nuovo singolo dei Radio Days, trio Powerpop milanese che dal 2007 propone un’esplosiva miscela sonora tra melodie beatlesiane ed energia punk ’77. Il brano anticipa il quarto album “Rave on!”, di prossima pubblicazione, e arriva dopo la release dei singoli “I got a love”, “Lose control” e “Till the end of the night”, quest’ultimo inserito nella playlist ufficiale Spotify Rock Italia.



In “What is Life?” sopra ad una ritmica terzinata in pieno stile glam-boogie si stratificano un graffiante riff di chitarra e un ritornello corale più vicino ad un inno da stadio che a un classico chorus. Le voci dei tanti ospiti si alternano e si armonizzano, creando attraverso un potente wall of sound vocale un racconto di una serata passata a bere, ballare e a fumare.

Un inno al divertimento, ai party sfrenati e all’attitudine di affrontare la vita senza pensare alle conseguenze, a parte il devastante hangover del giorno dopo. I featuring di personaggi di spicco della scena Powerpop passata e presente, da Paul Collins a Kurt Baker, dagli Psychotic Youth agli Yum Yums, impreziosiscono un gioiello di rock n roll che strizza l’occhio tanto ai Thin Lizzy quanto agli anni ’60.

“What is Life?” è stato scritto da Paco Orsi e composto da Dario Persi. Produzione di Radio Days e Marco Alberto Matti, che ne hanno curato anche il mix. Studio di registrazione: Casemate Studio. Master di Daniele Mandelli presso Elfo Studio. Hanno suonato: Dario Persi (voce e chitarra), Mattia Baretta (basso e cori), Paco Orsi (batteria e percussioni). Special guest: Kurt Baker (voce), Jorgen Westman degli Psychotic Youth (voce), Paul Collins dei The Nerves, Paul Collins Beat (cori), Morten Henriksen dei The Yum Yums (cori), Luca “Il Metius” Mattioli dei Thee STP, Midnight Kings (cori), Riccardo “Mera” Montagna dei Retarded (cori).



I Radio Days sono un trio Powerpop di Milano sulla scena dal 2007 e suonano con la corrente formazione, composta da Dario Persi (voce e chitarra), Mattia Baretta (basso e cori), Paco Orsi (batteria e percussioni), dal 2015. La band propone un mix ideale tra le melodie dei Beatles dei ‘60 e l’energia punk dei ’70 riuscendo a unire il suono del primo Elvis Costello, le armonie vocali dei Rubinoos, la graffiante determinazione dei Big Star e le semplici ma orecchiabili linee vocali degli Knack. Hanno pubblicato tre LP, due EP, due singoli in 7” e due split in 7” con due delle migliori Powerpop band di sempre, I Rubinoos e Paul Collins Beat. I Radio Days hanno suonato più di 350 concerti tra Italia, Giappone, Svezia, Danimarca, Inghilterra, Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Austria, Germania, Ungheria e Repubblica Ceca partecipando a Festival di rilievo internazionale tra cui il Purple Weekend a Leòn (ES), l’International Pop Overthrow al Cavern Club di Liverpool (UK), il Fuengirola Pop Weekend (ES) e il Festival Beat a Salsomaggiore Terme (IT) dividendo il palco con band del calibro di The Sonics, Mando Diao, Allah-Las, Nomads, Rakes, Marky Ramone, Paul Collins, Rubinoos, Chixdiggit, M.O.T.O., Yum Yums, King Brothers, Kurt Baker e molti altri. Nel 2021 sono pronti a pubblicare il nuovo disco “Rave on!” (Ammonia Records), anticipato dai singoli “I got a love”, “Lose control”, “Till the end of the night” e “What is Life?”.

