ZELDA MAB: guarda in anteprima il video “Blu Cobalto”

In anteprima video di “Blu Cobalto”, il nuovo singolo di Gloria Abbondi, produttrice e cuore pulsante del progetto Zelda Mab, uscito venerdì 21 marzo.

Un video semplice ma essenziale, ideato e diretto dall’artista, perfetto per rappresentare in immagini l’anima rock che caratterizza il brano. Gloria Abbondi canta, balla e suona la chitarra, completamente libera di essere se stessa.

Filtri, scritte ed elementi in sovrimpressione si alternano rendendo psichedelico e divertente il piccolo universo a sfondo azzurro in cui la cantautrice si muove, un vortice di energia e colori in cui lo spettatore viene catapultato per pochi minuti.

“Blu Cobalto” esplora la magia intrinseca della musica, il desiderio di inseguire i propri sogni e la continua ricerca di un ideale di perfezione e del Nirvana. Il singolo ha segnato il ritorno di Gloria Abbondi e del suo progetto Zelda Mab dopo tre anni di intenso lavoro musicale e personale, di ricerca e sperimentazione. Ogni creazione della cantautrice è un riflesso della sua filosofia: non è solo un progetto musicale, ma una manifestazione di coerenza e autenticità, dove ogni dettaglio – dalla musica alla grafica, dai video all’editing – è curato direttamente da lei, conferendo al suo lavoro una forte identità.

ZELDA MAB

Gloria Abbondi, cuore pulsante del progetto Zelda Mab, è un’artista che esplora costantemente nuove frontiere musicali, creando un personalissimo ElettroRock che fonde dinamismo e sperimentazione. La sua carriera inizia in giovane età, con un percorso musicale che abbraccia il violino, il pianoforte, la chitarra, la batteria e il canto. La sua formazione in “Arti e Design” ha influenzato profondamente il suo approccio alla produzione musicale e visiva, rendendola una figura poliedrica che non solo suona e canta, ma cura anche ogni aspetto dell’editing grafico e video dei suoi progetti. Nel 2008 Gloria intraprende la sua carriera musicale come bassista in una band garage/punk/rock, esibendosi prevalentemente in locali e festival all’estero, come in Austria e in Germania.

Nel 2014 entra nei Sick Tamburo (ex Prozac+), dove assume il ruolo di bassista e cantante, un’opportunità che la porta a calcare palchi di rilevanza internazionale, condividendo l’esperienza con artisti come Linkin Park, Blink 182 e Sum 41.

Nel 2019, decide di intraprendere il percorso di produttrice solista fondando Zelda Mab, un progetto in cui è lei stessa a suonare chitarra, basso, tastiere, sintetizzatori e drum machine, dando vita a un suono unico che esprime la sua visione musicale più autentica. Dopo l’esordio con i singoli “Krazy Fly” e “Apnea”, pubblica nel 2022 il suo primo EP “Elettricità”. Apprezzato dalla critica italiana ed internazionale, il progetto segna un passo importante nella sua carriera, confermando la sua intenzione di esplorare nuove frontiere sperimentali, con un sound energico e coinvolgente, testi profondi e melodie dinamiche. Dopo l’uscita del suo primo EP, Zelda Mab ha tenuto numerosi concerti dal vivo, tra cui un’esibizione in diretta nazionale su Canale Italia, un’apertura per i Karma e altri piccoli festival sparsi per l’Italia, consolidando così la sua presenza nel panorama musicale.

Attualmente, Zelda Mab ha trovato una formazione di giovani talenti della scena musicale milanese e ha in programma di portare il suo progetto sui palchi italiani e internazionali.

