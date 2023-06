RUMBA DE BODAS: guarda in anteprima il video “I’m a Mess”

I Rumba de Bodas si sono affidati al talento indiscusso di Carlos del Castillo, uno dei cineasti e direttori della fotografia più riconosciuti della Colombia, per girare il nuovo video di “I’m a Mess”.

Il regista colombiano ha prodotto numerosi film di successo in America Latina e innumerevoli videoclip in giro per il mondo.

«Abbiamo fatto una performance con ognuno degli artisti del videoclip nel quartiere La Candelaria, il più antico ed emblematico di Bogotà. Volevamo tradurre la musica in molto colore e movimento.»

“I’m a Mess” è il singolo estratto dall’ultimo disco della band, “YEN KO” uscito il 03.03.2023 via Rubik Media (DE) con distribuzione MGM e seguito da un lungo tour che li vedrà in giro per il mondo anche quest’estate.

RUMBA DE BODAS

La band nasce nel 2008 tanto dalla voglia di musica quanto da quella di avventure di otto ragazzi bolognesi. I Rumba de Bodas grazie al loro sound unico che fonde ska, funk, ritmi latini e afro riescono a far vibrare ogni palco, trasformando ogni concerto in una festa. Solcando ogni tipo di palco, ma non perdendo mai il vizio di fare incursione in strada per sovvertire l’ordine pubblico a suon di gran cassa, i tour diventano sempre più consistenti, con tappe che toccano gli estremi del continente e partecipazioni a festival importanti in Italia e all’estero (Boomtown Fair, Fusion Festival, Edinburgh Jazz Festival, Cous Cous Festival, Irlanda in Festa, Montreux Jazz Festival, Seoul Music Week 2019, SulaFest 2020).

Attraversando cambi di formazione (gli otto diventano sette) e di sound la band sforna “Just Married” (2012) e “Karnaval Fou” (2014) che vanno a ruba nelle piazze e nella balere! Il 2018 è l’anno della terza fatica, esce “Super Power” (Irma Records), e nel 2020, a tour appena concluso, la band ritorna in studio con il singolo “Isole” (2020). A giugno 2021 esce il nuovo singolo, “Rimini Minivan” (2021, Rubik Media), e fresca di una nuova formazione, a luglio finalmente la band ritorna sul palco con il Minivan Tour 2021, che li porta a suonare in giro per l’Europa, tra Germania (Fusion Festival 2021), Svizzera, Albania (Hemingway Festival 2021), Francia, Austria (Saalfeden Music Festival 2021), Italia. Il tour si conclude ad ottobre, la band ritorna in studio e a gennaio 2022 esce Ciao Mare (R. Casadei), cover originale in stile Rumba De Bodas, che da tanti anni il gruppo propone sui palchi internazionali per onorare le proprie origini, quali veri Ambasciatori Della Romagna nel Mondo! E dopo l’invito a febbraio 2022 a Casa SIAE “Sulle strade della musica” in occasione del Festival di Sanremo 2022, i Rumba tornano in studio e ad aprile esce il nuovo singolo “Krabu” (Rubik Media), un brano che parla di mondo e di scoperta e che si ispira alla tradizione della musica Africana, reinterpretata secondo lo stile Rumba.

E dopo un intenso tour estivo, in cui la band ha solcato palchi come il Festival Des Kulturen di Stoccarda, il Botanique di Bologna, il Sysiphos Club di Berlino e ha anche condiviso la scena con l’Orchestra Mirko Casadei al Festival Balamondo di Rimini, ad ottobre esce il singolo “Todo Mundo” (Rubik Media), il cui videoclip è stato girato in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano e presentato in anteprima per la Milano Music Week 2022 al Nidaba Theatre Club. Con l’uscita del nuovo singolo “Fête des Mouvements” (Rubik Media) il 27 gennaio 2023 la band si prepara per il quarto album dal titolo “Yen Ko” (che significa “let’s go” nella lingua twi del Ghana), che uscirà ufficialmente il 3 marzo 2023. Con un tour in Sud America prospettato per marzo e aprile, i Rumba sono carichissimi per questo 2023 iniziato col botto!

Contatti

Spotify

Instagram

Facebook