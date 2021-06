NOSARA: guarda in anteprima il video “Stonata”

E’ uscito a inzio giugno Stonata, il singolo di debutto delle Nosara (che nascono dalle ceneri delle DIANIME), fuori per Visory Indie. Un brano che racconta una relazione impossibile, per tutti quelli che, almeno una volta, si sono sentiti come un retta parallela, con qualcuno vicino che non possiamo mai toccare davvero.



Il destino di due rette parallele, pericolosamente vicine, per sempre. L’emozione arriva come un fiume in piena, prima ancora che qualcuno ci insegni come si naviga. Alcune sensazioni fanno più male quando sono acerbe. Autosabotarsi diventa l’unica soluzione quando il cuore viaggia più veloce della testa, in direzione opposta a quella della nostra felicità. “Stonata” parla di una relazione possibile solo nei sogni. Il destino di due rette parallele, pericolosamente vicine, per sempre.



Una relazione complicata descritta attraverso la metafora di una partita a tennis, dove il botta e risposta si fa sempre più intenso e aggressivo. Tra sguardi di sfida e abbracci dal sapore amaro, si arriva ad un finale senza vincitori.

La regia è a cura di IDIO, già regista di videoclip per artisti di successo. Le riprese sono state effettuate presso l’A.S.D Accademia Tennis D’Amore di Pescara.

NOSARA è il nuovo progetto di Sara Berardinucci (voce) e Cristina Talanca (basso), ex componenti della band abruzzese DIANIME.

Dall’incontro delle due ragazze con il producer Shezzan nasce il primo singolo “Stonata”: una canzone che viaggia su un beat moderno e che a colpi di basso e synth racconta una relazione difficile, possibile solo nei sogni.

Instagram: https://www.instagram.com/nosara____/

Facebook: https://www.facebook.com/siamonosara