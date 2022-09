I 5 brani preferiti delle Nosara

E’ uscito a Marzo per Visory Records “Neve a Primavera“, il nuovo singolo del duo femminile NOSARA nato dalla collaborazione con il rapper aquilano Stillpani. Un nuovo capitolo, e una nuova canzone sui contrasti belli e inaspettati: la pioggia con il sole, un arcobaleno che sbuca nel cielo grigio o, appunto, la neve che cade in primavera. Allo stesso modo, due persone con vite e caratteri completamente diversi, si uniscono in una chimica inspiegabile.

Noi come sempre non abbiamo saputo resistere, e abbiamo chiesto loro quali fossero i loro 5 brani preferiti.

Cristina

1 – La rappresentante di lista – Guarda come sono diventata

Una canzone che significa molto per me, arrivata in un momento in cui stavo vivendo una metamorfosi interiore. Ogni volta che la ascolto mi riporta lì, qualunque cosa io stia facendo.

2 – Prozac + – Acustica Stonata

Anche questa è autobiografica, nonostante non l’abbia scritta io. È incredibile come certi pezzi sappiano scavarti dentro. Una canzone in cui mi riconosco dalla prima all’ultima frase.

3 – Moby – Wait for me

Ho un legame emotivo con Wait for me, era una delle canzoni preferite di una persona che ho perso anni fa e ancora adesso mi basta ascoltarla per riconnettermi con lei.

Sara:

4 – Stairway to heaven – Led Zeppelin

Un brano cardine, nella lista delle preferenze di molti. È stato uno dei miei primi approcci alla musica, nonché il primo brano assegnatomi nelle lezioni di chitarra. L’inizio.

5 – Coma cose – Fiamme negli occhi

Questa canzone ha un significato particolare per me, per noi. L’ennesimo inizio di un percorso musicale nutrito di amore, stima, affiatamento. In questo brano troviamo molto di noi. Ci emoziona.