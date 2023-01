MISTERISEPARLI: guarda in anteprima il video “Bang-Ra”

In continuità con l’approccio creativo di Misteriseparli, il video di “Bang-Ra” nasce in totale assenza di un blueprint ed è stato interamente realizzato con un semplice smartphone.

Girato nel 2022 in Marocco, tra Essaouira e Merzouga, è la cronaca di un viaggio in cui vengono messi principalmente in risalto la coesistenza di realtà differenti in uno stesso luogo e l’ordine di un moto unidirezionale contrapposto a movimenti caotici e staticità. Inizio e fine del video sono accomunati da alcune similitudini, lasciando la porta aperta ad un ciclo che si ripete all’infinito in un’alternanza di visioni mistiche e lucide introspezioni o di visioni lucide ed introspezioni mistiche.

Nel brano convivono sonorità occidentali, orientali e alcune delle influenze presenti in Speedbeforedeath (debut album dei Misteriseparli, pubblicato da Vina Records e distribuito da Believe) che ricoprono, in questo brano, un ruolo principale. L’incedere del pezzo nella sua prima parte è una sorta di cammino a piedi nella sabbia rovente fino al tramonto, momento in cui, davanti al fuoco, si parla di passato e di futuro.

Misteriseparli è un duo di Pescara che nasce dopo svariati giri in longboard, party in spiaggia, viaggi in macchina e jam in studio. Pepi e Andrew, componenti dei Misteriseparli, si incontrano in Andalusia una decina di anni fa e nel 2016 iniziano a suonare insieme. Il duo Misteriseparli può essere paragonato ad una linea definita da due punti (Pepi e Andrew) nello spazio.

Considerando che per ogni punto passano un numero infinito di rette (le molteplici esperienze musicali) possiamo dire che Misteriseparli è il luogo dove i due punti trasmettono l’un l’altro vibrazioni, pensieri, sensazioni, idee ed emozioni. I pezzi nascono lasciando fluire tutto ciò che deriva dal rispettivo background lungo la retta che congiunge i due punti.

