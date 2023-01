LA COLLERA: guarda in anteprima il video “Che cosa sai di me” feat. Pierpaolo Capovilla

“Che cosa sai di me” è il quarto singolo della band milanese La Collera, dopo “Obliqui/Imperfetti”, “Mille Pezzi” e l’acclamatissimo “Fotografie”. Disponibile dal 27 gennaio 2023, anticipa l’uscita del primo album, distribuito e promosso da Alka Record Label. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni), realizzato presso il Natural Headquarter Studio di Manuele Fusaroli.

Tratto dall’imminente album d’esordio, “Che cosa sai di me” è un brano che per chi segue l’attività live della band milanese potrebbe già riconoscere come uno dei loro cavalli di battaglia e al tempo stesso è una novità assoluta, frutto dell’incontro della band con un’icona del rock indipendente italiano, Pierpaolo Capovilla. Un incontro fortemente voluto, fuori e dentro lo studio di registrazione, che ha portato a mischiare poetiche e visioni personali e un chiaro obiettivo comune: fare emergere la bellezza del brano. Che cosa sai di me diventa così un flusso di coscienza a tempo di rock, un’invocazione scarna quanto sincera rivolta alla persona che ci ama, che crede di conoscerci e che forse sta semplicemente proiettando su di noi la materializzazione dei suoi desideri, delle sue aspettative. Che cosa sappiamo veramente l’uno dell’altro? Nella pretesa di conoscere, si arrogano diritti privando di ossigeno il legame, di fatto uccidendolo.

Le sonorità che accompagnano il testo, sono esplosive, nervose. Affondano nel blues ma si mostrano più lucide e taglienti che mai. Un vortice chitarristico supportato da una sezione ritmica mai così compatta e potente. Le due voci ai microfoni si palleggiano strofe, si incontrano nel ritornello, si fanno l’una eco dell’altra ma mai uguali, mantenendo intatte la rabbia da una parte, la sconfitta dall’altra.

Che cosa sai di me?

Forse tutto.

Forse niente.

LA COLLERA è una band Indie Pop Rock di Milano nata alla fine del 2017 e composta da Giovanni, Andrea, Enrico e Alessandro.

Quattro musicisti dai trascorsi simili – grazie alle tante esperienze in studio e dal vivo – e dai gusti musicali spesso differenti. Proprio questa diversità è ciò che maggiormente concorre a definire il loro stile, melodicamente immediato ma al tempo stesso scomposto e poco addomesticato.

Nel 2018 lavorano alla composizione di brani inediti iniziando fin da subito una massiccia attività dal vivo. Nello stesso anno salgono sul palco del Teatro Ariston in qualità di finalisti di Sanremo Rock, classificandosi al secondo posto e vincendo due premi speciali della giuria.

Nel 2019 Valerio Zelli produce il brano “AntiLove” per l’etichetta M.R.I. registrato presso gli studi di Sonopoli da Francesco Loparco, mentre il Videoclip con Oscar Serio, in uscita il 20 Giugno 2019 con distribuzione e promozione SPC Sound. Il singolo riceve ottimi riscontri sulle piattaforme di streaming (solo su Spotify raggiunge e supera i 24mila ascolti) venendo inserito in diverse playlist italiane ed estere. A novembre, il video del brano, viene selezionato dal circuito TelesiaTV e compare sugli schermi delle metropolitane di Roma, Milano e Brescia e in 14 aeroporti italiani.

Nel frattempo, la band consolida il proprio repertorio con numerosi live nei principali circuiti di musica della Lombardia tra cui gli spazi di Radio Popolare, Anfiteatro Martesana e la storica palestra Visconti, teatro del film ‘Rocco e i suoi fratelli’ di Luchino Visconti.

A inizio anno si chiudono negli studi del Natural HeadQuarter di Manuele Fusaroli, musicista e produttore dei maggiori dischi indie italiani degli ultimi anni (Zen Circus, Bugo, Tre Allegri Ragazzi Morti, Teatro degli Orrori, Nobraino, Nada, Management), e incidono 4 brani.

Anticipato dal singolo “Certi Posti Sono Fatti Per Sentirsi Soli”, esce in cd ed in digitale, il 22 maggio 2020, il primo EP omonimo della band, distribuito da Alka Record Label.

“Obliqui / Imperfetti” (4 marzo 2022), “Mille Pezzi” (22 aprile 2022) e “Fotografie” uscito 01 luglio 2022, sono i nuovi singoli che anticipano l’uscita del primo album, distribuito da Alka Record Label. Produzione artistica Michele Guberti (Massaga Produzioni), realizzato presso il Natural Headquarter Studio di Manuele Fusaroli.

www.facebook.com/LaColleraband

www.instagram.com/lacolleraband