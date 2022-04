KAZE: ascolta in anteprima “Non c’è spazio per le foto” in versione acustica

La talentuosa cantautrice KAZE ha pubblicato la scorsa settimana il nuovo singolo “Stormi” (Island Records), disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

KAZE scrive personalmente le sue canzoni, nelle quali affronta tematiche molto intime e personali. La sua musica è intrisa di influenze soul e RnB dal sapore internazionale che si fondono perfettamente con il cantautorato italiano. La scrittura dell’artista, che spazia tra la lingua italiana e quella francese, è sincera e le permette di esprimere la sua esigenza di libertà. I due brani sono legati da un filo conduttore in comune, che dà il titolo al progetto “AILLEURS”, che rimanda alla volontà di farsi trasportare “ALTROVE” attraverso la musica, ma è anche un riferimento alla vita privata della cantautrice e agli innumerevoli viaggi che ha affrontato.

“Non c’è spazio per le foto” è un brano dall’anima soul, in cui KAZE si libera da una relazione dove, dall’altra parte, non si è disposti a scendere a compromessi.

KAZE sarà inoltre tra le protagoniste del Mi Ami 2022, che si terrà presso il Circolo Magnolia, e si esibirà sabato 28 maggio portando sul palco le canzoni con cui si è fatta conoscere negli ultimi mesi, in cui affronta tematiche personali che si contraddistinguono per una scrittura sincera e autentica, che spazia tra la lingua italiana e quella francese.

KAZE, all’anagrafe Paola Gioia Kaze Formisano, nasce a Nairobi in Kenya da madre africana (Burundi) e da padre italiano. Trascorre l’infanzia in Burundi per poi trasferirsi in Italia all’età di 11 anni, a Terracina (RM). Fin da bambina si appassiona alla musica e alla recitazione, canta nel coro parrocchiale e recita in una compagnia teatrale per più di sei anni. Dopo una laurea in infermieristica a Roma, si trasferisce a Milano dove inizia un’esperienza lavorativa tra reparti Covid e pronto soccorso. Parallelamente, continua a coltivare la sua passione per il mondo della musica e dello spettacolo e, forte del suo talento e dello studio, ottiene una parte nel primo film italiano targato Amazon Prime “Anni da cane”, diretto da Fabio Mollo, ed entra nel roster di Island Records. Viene scelta come volto di diverse campagne pubblicitarie, tra cui “Eni Live Station 2021”, e come protagonista di alcuni videoclip musicali.

A ottobre 2021 KAZE pubblica i brani “Lasciami” e “Non c’è spazio per le foto”, entrambi contenuti nel progetto d’esordio “Ailleurs”. Il 2022 si apre invece con “Come fa”, brano personale e introspettivo in collaborazione con Ditonellapiaga.

