CRISTIANO PUCCI: guarda in anteprima il video “Wild Bloom”

Rose ai passanti di Shepherd’s Bush, fascino italiano in terra londinese, un pizzico di psichedelia e qualche riferimento pop importante: WILD BLOOM è il nuovo video di CRISTIANO PUCCI ed è la novità migliore che capiterà di ascoltare e vedere oggi.

A Londra dal 2011, CRISTIANO PUCCI conta numerose collaborazioni come cantante in gruppi britannici e dal 2019 con il suo primo album da solista. Dal 2020 fa parte in Italia de La Rue Music Records. Un’onda British aggiunta al genio Made in Italy.

WILD BLOOM è anche il terzo estratto dall’EP MADNESS IN HEAVEN, prodotto sia a Londra che in Toscana. Eclettico, Psichedelico e Glam Rock, CRISTIANO PUCCI è un artista che ha il controllo completo sulla sua musica e creatività.

“Il video di WILD BLOOM è stato realizzato nel novembre 2021 a Londra da MAT GREEN. Inizialmente è stato progettato in tre diverse location, ma alla fine abbiamo voluto semplificare il più possibile il lavoro. L’idea è nata dal video dei The Verve Bittersweet Symphony ma con uno stile più T. Rex/Marc Bolan. Le venti rose utilizzate nel video sono state acquistate al mercato di strada e abbiamo improvvisato il video regalandole alle persone di passaggio. Il significato delle rose era amore e rinascita, libertà e istinto che si muovono liberamente per strada”

Un inizio come cantautore old-school, ispirato da un sound britannico e da un’anima italiana. Questo dualismo porta CRISTIANO PUCCI a trasferirsi a Londra dove, dal 2011 inizia la sua personale ricerca artistica, collaborando con band come M. STATE PROJECT e contemporaneamente componendo i suoi primi brani da solista. Dal 2020 fa parte de La Rue Music Records in Italia grazie al secondo album da solista SEX & LOVE (2019). È un artista poliedrico che è riuscito a mescolare bene l’ispirazione della produzione della Tana del Bianconiglio Studio in Italia con le nuove influenze Glam Rock a Londra. Dal 2021 collabora con la sua band alla produzione degli spettacoli dal vivo ispirati ad artisti come Marc Bolan & T.Rex, Hendrix, Nirvana Muse Beatles e Queen.

La produzione è stata affidata a SIMONE SANDRUCCI chitarrista degli ETRUSCHI FROM LAKOTA sotto la supervisione di NICOLA BARONTI (già al lavoro con Criminal Jokers | Zen Circus | Lucio Leoni | Iosonouncane) produttore artistico alla Tana del Bianconiglio studio. Tutto questo va a consolidare un lavoro iniziato nel gennaio 2020 con la La Rue Music grazie al contributo di Luca Soldani produttore esecutivo dell’etichetta La Rue Music Record e grande motivatore.