CRISTIANO PUCCI: guarda in anteprima il video “All The Power of Desire” (liveWRHS)

Con il video di “All The Power Of Desire” Cristiano Pucci chiude il ciclo relativo al liveWRHS.

Nella versione live di “All The Power Of Desire” il cantautore toscano ha modellato il proprio sound in una versione molto dinamica rispetto a quella in studio che spinge molto sul riff hard rock portante, ma si appoggia a un letto di atmosfere psichedeliche post Grunge.

Il video è una sintesi perfetta di un artista che oscilla tra il Rock e la ballad ma in fondo racchiude in sé diversi generi: “A volte mi sento molto Jimi Hendrix, non per la tecnica ma per il sound minimale e psichedelico. Nel modo di vestire sono a mio agio con il Glam dei T.Rex, Placebo e Rolling Stones ma tendenzialmente ho un’altitudine GRUNGE molto Nirvana”.

Essenzialmente Il liveWRHS ha avuto la funzione fondamentale di accorciare i tempi di uscita tra il primo EP Madness in Heaven e l’album In Glam tuttora in elaborazione. Gli editing e il mixaggio risalgono al gennaio 2022; il primo video a colori che riuscimmo a finire subito a poca distanza dalla data del concerto, forse il più riuscito.

CRISTIANO PUCCI

Un inizio da cantautore old-school, ispirato da un sound britannico ma da un’anima italiana. Questo dualismo ha portato CRISTIANO PUCCI a trasferirsi a Londra dove, nel 2011, ha iniziato la sua personale ricerca artistica, collaborando con band come M. STATE PROJECT e contemporaneamente componendo i suoi primi brani da solista. Dal 2020 entra a far parte di La Rue Music Records in Italia grazie al secondo album solista SEX & LOVE (2019).

È un artista poliedrico che è riuscito a mescolare bene l’ispirazione della produzione dello Studio Tana del Bianconiglio in Italia con le nuove influenze Glam Rock a Londra. Dal 2021collabora con la sua band nella produzione di live ispirati ad artisti come Marc Bolan & T.Rex, Hendrix, Nirvana, Muse, Beatles e Queen.

Dopo il video del singolo WILD BLOOM, che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e della stampa, ha proposto una reinterpretazione molto personale del classico di John Lennon, WORKING CLASS HERO. A pochi mesi dall’uscita del suo ultimo singolo ALL THE POWEROF DESIRE ha pubblicato l’EP MADNESS IN HEAVEN.

FACEBOOK

INSTAGRAM