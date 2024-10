U2: pubblicata la nuova traccia inedita “Happiness”

Gli U2 pubblicano oggi un nuovo singolo intitolato “Happiness” da How To Re-Assemble An Atomic Bomb, la raccolta di 10 canzoni tratte dalle sessioni di registrazione originali di “How To Dismantle An Atomic Bomb”.

L’album, acclamato dalla critica e vincitore di 8 Grammy, è stato rimasterizzato e ampliato in occasione del 20° Anniversario dell’uscita e sarà pubblicato in diversi formati in 22 Novembre 2024.

“Happiness” segue le prime due canzoni ad essere rese disponibili da How To Re-Assemble An Atomic Bomb: i singoli “Country Mile” e “Picture Of You (X + W)“.

How To Dismantle An Atomic Bomb è l’undicesimo album in studio degli U2. Pubblicato da Island Records/Interscope il 22 novembre 2004, ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche di 34 paesi in tutto il Mondo, tra cui Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti. Descritto da Bono all’epoca come «il nostro primo album rock», How To Dismantle An Atomic Bomb è stato registrato nello studio della band ad Hanover Quay, Dublino e nel sud della Francia. Prodotto da Steve Lilywhite, Chris Thomas, Flood, Jacknife Lee, Brian Eno, Daniel Lanois, Nellee Hooper e Carl Glanville, è composto da 11 brani fra cui “Vertigo” e “Sometimes You Can’t Make It on Your Own”, debuttati entrambi al numero 1 nelle chart UK. How To Dismantle An Atomic Bomb e i suoi singoli hanno vinto un totale di 8 Grammy Awards (nel 2005 il solo “Vertigo” ne ha vinti tre fra cui quello come ‘Migliore canzone rock’. La band vinse inoltre nel 2006, il Grammy per l’’Album dell’anno’, così come per la ‘Canzone dell’anno’ (“Sometimes You Can’t Make It On Your Own”) e per la ‘Miglior canzone rock’ (“City of Blinding Lights”). E Steve Lilywhite ha conquistato il prestigioso premio come ‘Produttore dell’anno’.