Royal Mail celebra i ROLLING STONES con una serie di 12 francobolli speciali

Royal Mail rivela oggi 12 nuovi speciali francobolli che vogliono celebrare i 60 anni del leggendario gruppo rock: i Rolling Stones.

I Rolling Stones sono il quarto gruppo musicale a comparire in un’emissione filatelica di Royal Mail dopo i Beatles nel 2007, i Pink Floyd nel 2016 e i Queen nel 2020.

La serie principale di otto francobolli presenta immagini di alcune delle loro leggendarie performance in tutto il mondo in diversi momenti della loro illustre carriera. Altri quattro francobolli, presentati in un foglio in miniatura, presentano due scatti della band insieme e a due dei tanti manifesti che hanno promosso nel corso degli anni i loro tour mondiali. Per l’emissione dei francobolli, Royal Mail ha collaborato in stretto contatto con i membri della band e il loro team.

I francobolli e altri prodotti da collezione sono disponibili in pre-ordine da oggi sul sito www.royalmail.com/rollingstones e in vendita generale dal 20 gennaio 2022.

I Rolling Stones “The Greatest Rock and Roll Band in the World” – come il pubblico ha cominciato a chiamarli dalla fine degli anni ’60 – sono stati premiati ai World Music Awards nel 2005 come la più grande band itinerante di tutti i tempi. Hanno venduto circa 250 milioni di dischi e solo nel Regno Unito 13 dei loro album sono arrivati al n.1.

I loro innumerevoli premi includono: 4 Grammy, 3 MTV Music Awards e 9 NME Awards. Nel 1989 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Da quando hanno iniziato la loro carriera, i loro singoli e album hanno prodotto una serie di classici rock senza tempo, alimentati da alcuni dei più grandi riff di chitarra mai scritti.