I Ludimà sono una band napoletana composta da Alessandro Guarino (voce), Francesco Aviani (basso, cori), Andrea Landolfi (chitarra), Niko Pugliese (batterista). Suonano un pop rock arricchito da influenze musicali personali, come pop punk, post-grunge, britpop e altri generi che sembrano non avere nulla in comune apparentemente. Le chitarre sul palco non le sfondiamo ancora, ma in futuro se ci fate incazzare (e per vendere di più ovviamente) lo faremo. Lo stesso titolo del brano “Memento”, fuori l’8 gennaio, edito GRM Management, si impone di non dimenticare, concetto spiegato tramite l’utilizzo del verbo latino.

Il brano nasce un anno e mezzo fa, scritto dopo aver vissuto un’esperienza importante che in primis che ha portato alla comprensione e al bisogno di restare sempre in guardia, attenti alle circostanze, alle situazioni, ma soprattutto alle persone che da un momento all’altro possono cambiarti la vita; tutto è vago e incerto in un modo o nell’altro, ma quando arriva uno strappo alla regola bisogna essere pronti coglierlo.

Ecco i cinque brani per affogare nei ricordi secondo i Ludimà:

MUSE – STARLIGHT

Essendo i Muse la mia band di sempre, non posso non inserire la canzone che personalmente mi porto dentro da quando li ho scoperti. Un tuffo nel passato della mia adolescenza che mi ha permesso di scoprire il resto della musica pop e rock internazionale. (Francesco)

NIRVANA – PENNYROYAL TEA

Perché è stata una delle prime canzoni a 15 anni che mi fece capire l’importanza del rock e che poteva essere usato (il rock) per esprimere la parte più intima di se stessi nel migliore modo possibile. (Alessandro)

TWENTY ONE PILOTS – STRESSED OUT

Ho passato la mia adolescenza ad ascoltare molto le produzioni di questi artisti e, in particolare, questa canzone la quale ha provocato in me nostalgia per il tema trattato e che io stavo vivendo in quegli anni. I loro album mi hanno guidato attraverso gli anni liceali e mi hanno avvicinato al pop/rock del nuovo secolo scoprendo artisti mai sentiti prima. La descriverei adesso come un incontro per una nuova nascita musicale (culturale e pratica) e personale. (Niko)

VENERUS – DREAMLINER

Sono molto affezionato a questo artista, e con questo brano ho un rapporto particolare, mi ha insegnato a conoscermi meglio, ed è quella canzone che quando mi capita nella riproduzione casuale ascolto molto volentieri. Ascoltandola mi ritornano in mente i momenti, sia belli che brutti, in cui mi ha accompagnato. (Andrea)

LUNAPOP – QUALCOSA DI GRANDE TRA DI NOI

Come quinta canzone abbiamo avuto non pochi problemi a decidere insieme e alla fine abbiamo optato per una delle nostre prime cover. La scelta è ricaduta su sonorità britpop che ci hanno accompagnato sin dall’inizio del nostro percorso (menzione che va fatta anche per gli Oasis) e che continuano a influenzarci. (Ludimà)