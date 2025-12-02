I cinque brani del cuore dei DELLAI

I Dellai non sono solo fratelli e cantautori: sono anche ascoltatori attenti, legati a canzoni che hanno segnato momenti precisi della loro vita.

Dai maestri della canzone italiana alle icone del britpop, ecco cinque brani che raccontano qualcosa di loro – tra incontri fortuiti, ricordi d’infanzia e riflessioni personali.

Dopo la significativa partecipazione a Sanremo Giovani del 2021, i fratelli Luca e Matteo Dellai, in arte più semplicemente Dellai, tornano con un nuovo brano dal titolo “Amore goodbye”, sostenuti dal bando SIAE “PER CHI CREA”. Il brano èdisponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 21 novembre 2025 (per Sangita Records e in distribuzione ADA Music Italy).



Malinconico e tagliente, “Amore Goodbye” è la canzone di un amore mai nato, ma che ci ha provato davvero, con tutte le sue forze, convinto che l’ineluttabilità del tempo alla fine è solo una ruota, destinata, prima o poi, a tornare. “Amore goodbye” non è un inno, piuttosto una canzone che accetta la fine, aspettando il finale. Il singolo segue l’uscita dei precedenti “A casa tutto bene” e “Una canzone d’amore”, confermando la capacità dei Dellai di raccontare con intensità e delicatezza le emozioni e le sfumature dei rapporti umani.

Le rondini – Lucio Dalla

Saranno passati più o meno 5/6 anni, Luca lavorava a Roma, in una piccola osteria nel centro di Trastevere, quella sera, in visita nella capitale, decisi di andare a cenare lì. Terminata la cena, Luca mi fece un cenno con la testa, come per dire “seguimi”, dietro l’angolo un epitaffio raccontava che in quel luogo, innumerevoli anni prima, fu scritta da Lucio Dalla “Le Rondini”.

Giudizi universali – Samuele Bersani

Samuele, oltre ad essere un grandissimo cantautore, è un concittadino. Nell’estate del 2020, mentre ci stavamo preparando per le selezioni di Sanremo lavoravo in un bar sulla riviera, bar frequentato anche da Samuele. Mesi dopo, di ritorno da Sanremo, gli chiesi se si ricordava di me, che gli avevo servito quel MaiThai al tavolo, non si ricordava.

The Masterplan – Oasis

Matteo è un architetto, questa canzone non poteva mancare, in primis per la nostra passione per la musica degli Oasis, oltre alla forza evocativa di questo titolo, che in fondo con l’architettura c’ha poco a che fare.

Scatole – Pinguini Tattici Nucleari

Luca ha già detto che sono un architetto, dunque non lo ripeterò. Questa canzone mi ricorda di lasciare spazio alla musica dentro di me, che sembra un enorme cliché. Nel brano viene affrontato un bivio, lo studio versus la passione, io forse sbagliando ho scelto lo studio, e chissà, magari a quest’ora potevamo essere i Dellai Tattici Nucleari.

Un’avventura – Lucio Battisti

Lucio non è un nome a caso, torna sempre. Questa come colonna sonora della nostra infanzia sarebbe perfetta, due fratelli di 5 anni che saltano sul divano al ritmo di “No, non saràààà, un’ avventuraaa” riesco ad immaginarmeli proprio bene. Quanti ricordi questa canzone, mille pomeriggi, mille divani, mille viaggi in auto. Una vita.