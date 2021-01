Filippo D’erasmo ci consiglia 6 brani per amanti (da ascoltare rigorosamente di nascosto)

Dopo il fortunato esordio di Filippo D’Erasmo con il suo EP Canzoni Part Time, uscito poco prima dell’estate, il cantautore piemontese torna con un nuovo singolo dal sapore autunnale e malinconico.

Il brano si chiama Cerchio di fuoco, racconta di una storia d’amore clandestina e proprio per quest’occasione, gli abbiamo chiesto di elencarci 6 brani per amarsi di nascosto.



The National – Carin at the Liquor Store

Questo è un bellissimo brano dei The National, molto cinematografico, evocativo.

I get on the ground the second I’d see you

You cannot command your love

Calcutta – Orgasmo

La passione dissacrante di Calcutta. Un sacrosanto orgasmo.

Tanto tutte le strade mi portano alle tue mutande

Colapesce – Restiamo in casa

L’amore nella sua noiosa squisita quotidianità.

Restiamo in casa l’amore è anche fatto di niente

Brunori Sas – Per due che come noi

Brunori è un paraculo, questo si sa. E questa è la canzone più paraculo del suo repertorio. Il manifesto degli innamorati.

Che poi chi l’ha detto che è peggio un culo di un cuore

E che serve una canzone per parlare d’amore

Non voglio che Clara – La mareggiata del ’66

L’amore quando si sta sfilacciando e non può essere trattenuto, come la sabbia tra le dita.

Gli saprò spiegare che ora ognuno corre per sé

e che la fatica per riaverti qui non conta niente.

Fabrizio De Andrè – La canzone dell’amore perduto

L’amore quando finisce, in modo più o meno naturale.

Non resta che qualche svogliata carezza

E un po’ di tenerezza