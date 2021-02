Blank ci regala 5 brani per rimanere distanti

Elena De Salvo, in arte Blank, classe 1995, nasce a Messina, ma vive gran parte della sua vita a Cosenza dove studia Pianoforte e produzione musicale.

Nel 2018 si trasferisce a Milano per completare gli studi: qui riprende un rapporto stretto con la scrittura musicale. I suoi brani viaggiano tra sonorità trap, urban e pop e trovano la propria identità con l’arrivo del producer Ali3n.

Di recente, è uscito Sconosciuti feat. Marchettini, il nuovo singolo di Blank (prod. Ali3n) per UMA Records (in distribuzione Sony Music Italy). La giovane cantautrice torna con un nuovo capitolo che anticipa l’EP, Felici a metà, in uscita il 12 marzo 2021.

Per l’occasione, le abbiamo chiesto di segnalarci 5 brani per rimanere distanti.

Stay – Post Malone

Tra le mie canzoni preferite. Quando hai tenuto tanto ad una persona è difficile prendere le distanze, eppure spesso diventa necessario. Allora Posty dice “chiamami dimmi com’è andata ieri sera, ascolterò. Ma non chiedermi di restare.”

Coming To Them – Carolina Liar

Super throwback. Chissà quanti hanno deciso di rimanere distanti dopo questa. “I’m using you, you’re using me, it’s never as easy as we believe”. Senza tempo.

Out Of Love – Peter Manos



Basta una chitarra e la voce di peter manos. Testo semplice e d’impatto. Lacrimoni assicurati, se soffri così e non prendi le distanze dopo è colpa tua.

1 Sided Love – blackbear

Quando chi ami ti mette sempre al secondo posto, se sei tu l’unic* che ci tiene, forse è il momento di finirla. Super pezzo di blackbear, è in praticamente tutte le mie playlist.

I don’t think I love you anymore – Alaine Castillo

Ascolti questo pezzo, piangi. Ti asciughi le lacrime, capisci che non puoi ripetere lo stesso errore due volte. È tempo di lasciarl* andare. Tagli i contatti e provi a dimenticare, stando a debita distanza.