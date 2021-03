5 dischi formativi per conoscere Bruno Belissimo

E’ uscito “Centocelle Nightmare” il nuovo singolo di Bruno Belissimo con la collaborazione del duo Le Feste Antonacci. Il primo feat. del nuovo album “Maison Belissimo” fuori il 30aprile via Vulcano, è una dedica funky anticonvenzionale indirizzata alla bellezza dei luoghi decadenti, scenario di viaggi indimenticabili.



“Centocelle Nightmare” è una traccia disco-pop dove gli esploratori del groove Bruno Belissimo e Le Feste Antonacci ricercano tra atmosfere ‘80s le parole chiave di un urlo disinvolto, cristallizzate nella miscela di sentimenti nostalgici e onde nonsense.



“Con questo funk sudato, sanguigno e viscerale, io e Le Feste Antonacci urliamo alla bellezza decadente dei luoghi, dei corpi nudi, dei palazzi, e della gioventù bruciata di questa “concrete jungle” nostrana, perché per quelli come noi che vengono dalla strada, l’incubo di Centocelle è ancora vivido nei cuori.”

MESHELL NDEGEOCELLO – PLANTATION LULLABIES

La mia artista preferita da sempre. Grande bassista e musicista incredibile, ha fatto album molto diversi tra loro esplorando e sperimentando sempre. E’ per me una grandissima ispirazione come bassista per il suo playing ricchissimo di groove e molto fisico.



TODD TERJE – IT’S ALBUM TIME

L’album perfetto nel momento perfetto.. almeno per me. Per ballare è in assoluto il mio preferito, essenziale, ricercato, ironico e potente. Uno dei miei dischi del cuore



M83 – JUNK

Forse sono uno dei pochi al mondo che ha apprezzato molto di piu questo disco rispetto al loro esordio (e grandissimo successo) “Hurry up, we’re dreaming”. Secondo me questo è un album enorme per quanto riguarda produzione e scrittura.. Il pop, l’antipop, il cinema, gli anni 80 tutto srotolato in in un album sempre brillante. Much love



SLY AND THE FAMILY STONE – THERE’S A RIOT GOING ON

Sly (e il funk old school in generale) è stato il mio ascolto da ragazzino. Imparavo le linee di basso e quel modo di suonare essenziale e bello appiccicato al beat. La mia formazione come musicista parte da qui e credo (spero) si senta.



GIORGIO MORODER

Tutto di Moroder mi ha influenzato e portato a fare quello che faccio e mescolato ai miei ascolti adolescenziali (di cui sopra) credo sia la formula del mio sound. Grande maestro intramontabile.