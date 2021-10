5 canzoni di denuncia sociale seconda GIULIETTACOME

E’ uscita per Visory Records (distr. Universal Music Italia) il singolo di giuliettacome dal titolo Catcalling. Il brano vede la produzione di Eiemgei (già noto per aver prodotto i primi successi di Madame) e affronta una tematica fortemente attuale mantenendo uno stile ironico e leggero.

Un vero e proprio pezzo di denuncia sociale che risulta incisivo senza essere pesante.

Per l’occasione, le abbiamo chiesto di consigliarci 5 brani di denuncia sociale che dovremmo assolutamente ascoltare:

BORN THIS WAY di LADY GAGA è un inno all’accettazione di sè, nonostante gli stereotipi e gli standard che la società ci impone: “Non importa che tu sia gay, etero, bisessuale, lesbica, o trans-gender, sono sulla strada giusta baby, sono nata per sopravvivere.” Quando uscii, in quanto persona queer mi sentii accolta in quella canzone. Qualcuno dall’altra parte del mondo mi stava tendendo una mano.

THE MAN di TAYLOR SWIFT, in questa canzone Swift spiega esattamente cosa sia il doppio-standard. Swift pone l’accento su tutta quella serie di pregiudizi e insulti che le donne subiscono in quanto donne, differentemente dagli uomini. Scrive nel testo Taylor Swift, “Sono cosi stanca di correre più velocemente possibile immaginando che se fossi un uomo ci arriverei molto prima”. Nella seconda strofa si riferisce al fatto che gli uomini rimangano cool quando si vantano dei loro successi e dei soldi che guadagnano mentre le donne vengano sempre dipinte come stronze.

17 di MADAME. Questa canzone di denuncia è un inno alla liberazione del corpo femminile dagli stereotipi, dai giudizi e dal perbenismo. Una canzone che mira a scardinare la dicotomia tra sante e puttane. Una critica sociale incisiva a quest’Italia maschilista e patriarcale. Quando venne pubblicata fu davvero uno spartiacque nella musica italiana. “Fai quel cazzo che ti pare, lady tanto questa Italia, vede le ragazze come bambole gonfiabili. Fai il cazzo che ti pare, lady, tanto in questa Italia, lady. Il sesso non è arte, è solo pane per fanatici”

TILL IT HAPPENS TO YOU di LADY GAGA è una delle canzoni più forti che io abbia mai ascoltato. Letteralmente, “Fino a quando non ti capita non sai come mi sento”. Una canzone che fa da colonna sonora al documentario “The Haunting Ground” in cui si parla di come spesso siano le stesse istituzioni a insabbiare le indagini relative ai casi di stupro nei collegi americani. La canzone cerca di far capire quanto possa essere difficile superare il trauma di aver subito uno stupro e di quanto sia difficile farlo da sole.

TALKING BOUT A REVOLUTION di TRACY CHAPMAN, è una canzone che parla di rivoluzione, di poveri, di disoccupati, di chi si trova ancora ai margini. Una canzone che parla di persone che chiedono opportunità e risorse e tra di loro sussurrano di fare una rivoluzione. Ho scelto questa canzone perchè nella dolcezza con cui viene eseguita da Tracy Chapman conserva una potenza e una forza incredibili.