5 brani per liberi pensatori secondo i Pillheads

Il libero pensiero è un brano che affronta il tema della contemporanea difficoltà di ragionare fuori dal coro e di sostenere opinioni personali autentiche, con un testo intenso e provocatorio. Spiega il gruppo a proposito del loro nuovo inedito: “Il pensiero libero e incondizionato ha evidenti e inquietanti analogie con la sindrome di Tourette. Entrambi si manifestano in tenera età, con la tendenza poi a svanire; Entrambi portano i soggetti a dire troppe parole sconvenienti; Entrambi nei casi più gravi vengono curati con i farmaci.”

Pillheads è un termine inglese che definisce “coloro che assumono ossessivamente farmaci senza averne una reale necessità”, da un’idea di Phil Strongman, collaboratore di Malcom McLaren e regista dei Sex Pistols, con cui i Pillheads produssero un film nel 2017.

Il frontman Paolo Baltaro ci ha segnalato 5 brani per liberi pensatori.

Nella mia ora di libertà – Fabrizio De Andrè

“Se fossi stato al vostro posto…ma al vostro posto non ci so stare“

Il libero pensiero si nutre di capacità critica, senza scendere a compromessi. Non si può “diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni“.

Bullet in your head – Rage Against the machines

“dai retta alle cazzate che ti propinano compra tutto quello che ti vendono cosi quando ti dicono salta tu chiedi: quanto in alto? il vostro cervello è morto avete un fottuto proiettile ficcato in testa“: sono daccordo con il loro libero pensiero…

Acrostico In Memoria Di Laio – Area

Fallo alato… Parapìlla. Fantasma inconscio dell’impossibilità del desiderio maschile tesoro in cui si esaurisce l’impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre, da tutti coloro (Osiride, Adone, Orfeo) di cui l’ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo frammentato.

Free as a bird – The Beatles

Avrebbe potuto essere pari merito Blackbird dei medesimi, entrambi rivolti alla parte più ornitologica del concetto di libertà di pensiero.

Ragazzina – Luca D’Ammonio

La coerenza dell’artista, che approda a una produzione monotematica sul piano degli argomenti trattati. Questo singolo rappresenta l’apice della sua estetica.