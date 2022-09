LEGO accende il ritmo con il nuovo set Quartetto Jazz LEGO Ideas

Il Gruppo LEGO ha svelato l’ultimo set nato dalla creatività di un fan, Quartetto Jazz LEGO® Ideas. Il modello è un’incredibile rappresentazione di un ensemble musicale in formato mattoncini, progettato per essere costruito in compagnia, insieme ad un massimo di quattro persone. Ideatore del progetto è Hsinwei Chi, fan LEGO di Taiwan, che grazie a LEGO Ideas ha visto la sua creazione prendere vita. La piattaforma, infatti, da sempre offre agli appassionati l’opportunità di condividere il proprio progetto in mattoncini e vederlo realizzato, grazie all’aiuto dei master designer LEGO.

Con questo set, il sound e l’armonia del genere musicale più emozionante di sempre assumono una nuova forma, quella dei quattro musicisti rappresentati sul palco, mentre suonano rispettivamente un pianoforte a coda, una tromba, un contrabbasso e una batteria jazz. Al termine della costruzione, non rimane che esporre la band in mattoncini su una libreria, mentre si è cullati dalla propria canzone jazz preferita.

“Non c’è niente come il calore trasmesso dalla musica jazz! Quando ho progettato questo set, volevo che i mattoncini LEGO catturassero la stessa vitalità musicale di un’esibizione dal vivo. Proprio come le costruzioni LEGO, il jazz è composto da uno spirito libero e creativo, in grado di regalare relax e svago alla mente. Per questo, spero che quando il set Quartetto Jazz LEGO® Idea sarà costruito ed esposto nelle abitazioni, le persone riusciranno a sentire un legame con la musica ancora più forte”. Ha dichiarato Hsinwei Chi, designer e fan di LEGO Ideas.