Superare gli ostacoli: intervista ai KAUFMAN

A tre anni dall’ultima fatica discografica i Kaufman, band che da anni naviga nell’indie nazionale, è tornata con il nuovo album “Parkour (Lato A)”, in uscita per INRI. Il disco vede alcuni featuring di spessore, tra cui quello di CIMINI, presente nella traccia JUDO, che impreziosisce la scaletta. Abbiamo fatto qualche domanda a Lorenzo, voce e penna della band (e non solo, visto che negli ultimi anni è stato autore di artisti come Max Gazzè, Marienne Mirage, Luca Carvoni).

La cover dell’EP Parkour è molto particolare. Avete partecipato voi all’ideazione della grafica?

E’ un’opera artistica di Alice Visentini che abbiamo amato da subito. Ci sembrava rappresentasse perfettamente il mix di citazioni pop, riferimenti emozionali, colori che raccontiamo in musica in Parkour.

Qual è il suo collegamento con i brani?

Il collegamento è analogico, come spesso accade nel nostro modo di scrivere e rappresentarci.

E’ un collage di figure e immagini come il disco, che racconta gli ostacoli che abbiamo cercato di superare in questi anni difficili. Ma forse sono tutti difficili. E’ una condizione esistenziale.

Come avete vissuto questo periodo complicato, tra lockdown e restrizioni?

Non è stato facile per nessuno. Emotivamente ci porteremo le cicatrici per un bel po’. Ma poi è stata un’occasione per riflettere e scrivere. Sai, il Parkour è trasformare gli ostacoli in appigli per evitare altri ostacoli. Una cosa così.

Scrivete tutti insieme i brani?

La scrittura è fondamentalmente mia (Lorenzo) poi supportata in arrangiamento da Alessandro. Simo e Mat lavorano all’esecuzione live principalmente.

Qual è il significato di JUDO?

Judo parla di un amore pensato mentre una persona è fuori a portare il cane nel parco. Mentre intorno la città si muove e si confonde tra le vite degli altri e la propria. Vista anche attraverso gli occhi del cane.

Com’è stato collaborare con Cimini al nuovo brano?

Cimini è un amico e un artista che stimiamo tanto.Voglio dire una cosa: i feat di questi dischi nascono da sensazioni artistiche molto precise. Judo è una canzone che , quando l’ho scritta, pensavo che sarebbe stata anche meglio fatta da Cimini. Allora gliel’ho mandata e ho chiesto che ne pensava. Fede ha fatto di più, ci ha scritto sopra e io ho amato follemente la sua strofa.

State programmando un Tour?

Ci stiamo lavorando.