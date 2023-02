È morto BURT BACHARACH, il compositore aveva 94 anni

È morto Burt Freeman Bacharach (Kansas City, 12 maggio 1928 – 9 febbraio 2023): il pianista, compositore e produttore discografico aveva 94 anni ed è morto per cause naturali.

Vincitore di numerosi premi, è conosciuto soprattutto per i grandi successi discografici negli anni 1962 – 1969 e interpretati principalmente da Dionne Warwick. Bacharach è autore di un totale di 70 brani che hanno stazionato nella Top 40 statunitense e di 52 successi nella Top 40 del Regno Unito.

Tra i brani più famosi, scritti in coppia con il paroliere Hal David: I Say a Little Prayer, I’ll Never Fall In Love Again, Walk On By e Do You Know the Way to San Jose. Ha firmato colonne sonore di film passati alla storia come Butch Cassidy, Arturo, il primo James Bond del 1967, Ciao Pussycat. Bacharach ha collezionato sei Grammy come scrittore, arrangiatore e interprete dal 1967 al 2005.

Fonte | Repubblica + Wikipedia