E’ morto Alexi Laiho, il cantante dei Children Of Bodom aveva 41 anni

È morto Alexi Laiho: l’ex leader e fondatore dei Children Of Bodom (formazione death metal finlandese) aveva 41 anni.

Oggi la pagina ufficiale del chitarrista sui social e i membri della sua nuova band Bodom After Midnight hanno annunciato la morte del musicista, avvenuta nella settimana precedente a causa di problemi di salute che si protraevano da qualche anno.

Influenzato dal heavy metal, musica che ascoltava la sorella, all’età di 11 anni abbandona il violino per la chitarra elettrica. Ha studiato chitarra e piano al conservatorio. Il suo modo di suonare è stato fortemente influenzato da Roope Latvala che ha in seguito suonato con lui nei Sinergy e dopo ancora nei Children of Bodom. Il suo modo di cantare invece è ispirato principalmente da Phil Anselmo dei Pantera e da Mille Petrozza dei Kreator.

Lo stile chitarristico di Alexi era incentrato sulle capacità tecniche e sulla velocità degli assoli. Era noto per i suoi duelli solistici chitarra-tastiere con Janne Wirman, il tastierista del suo gruppo Children of Bodom. La sua vena stilistica è stata fortemente influenzata dal chitarrista finlandese Roope Latvala, ed indirizzata alla musica classica, soprattutto Johann Sebastian Bach. La rivista inglese Guitar World lo ha inserito al 49º posto tra i 50 chitarristi migliori di tutti i tempi.

«Siamo schiacciati dalla morte improvvisa del nostro caro amico e membro della band. Le parole non possono descrivere questo shock e la profonda tristezza che proviamo» hanno fatto sapere Daniel Freyberg, Mitja Toivonen e Waltteri Väyrynen, gli altri componenti dei Bodom After Midnight. Con loro il frontman ha registrato tre canzoni e girato un video musicale, che sarà pubblicato postumo.

Statement from Bodom After Midnight:

It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.

