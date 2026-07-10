YUPPIE FLU: ascolta il singolo “Be free now” che anticipa l’ultimo album completato da Matteo Agostinelli

A diciotto anni di distanza dal loro ultimo lavoro in studio, gli Yuppie Flu tornano con nuova musica.

È da oggi disponibile su tutte le piattaforme di streaming il brano “Be free now”, primo singolo estratto da “Kings Without a Crown”, il nuovo attesissimo album della band in uscita il prossimo 17 settembre per 42 Records e Homesleep Music.

L’annuncio racchiude un profondo valore emotivo e artistico: “Kings Without a Crown” è infatti il disco a cui Matteo Agostinelli stava lavorando intensamente negli ultimi anni, prima della sua prematura scomparsa avvenuta il 16 febbraio 2026 all’età di 53 anni.

Le canzoni che comporranno la tracklist non sono una raccolta di provini incompiuti o un archivio riaperto postumo, ma un vero e proprio album che Matteo ha scritto, registrato e completato esattamente come voleva che fosse ascoltato.

L’uscita del disco segna anche un altro importante ritorno per la storia del cinema indipendente italiano: quello di Homesleep, la storica etichetta bolognese che aveva accompagnato gli anni e i successi più importanti della band. A partire da questa release, la label tornerà ufficialmente attiva e si occuperà anche di ristampare e pubblicare l’intero catalogo storico degli Yuppie Flu.

“Kings Without a Crown” sarà disponibile dal 17 settembre sulle piattaforme digitali e in formato fisico in un’edizione limitata di sole 500 copie in vinile colorato, un oggetto prezioso per custodire l’ultimo grande lascito artistico di Matteo Agostinelli.