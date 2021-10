VASCO ROSSI: esce il 12 Novembre il nuovo album “Siamo Qui”

È in arrivo il nuovo Vasco Rossi con “SIAMO QUI”, il singolo fuori dappertutto e in radio da venerdì 15 ottobre. “SIAMO QUI”, la canzone, che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di 1 mese la pubblicazione dell’attesissimo album, che uscirà nell’ormai celeberrima data palindroma … e scaramantica, 12.11.21.

Una speciale versione acustica del brano è inclusa nel doppio LP e nel box super de luxe, due delle 9 differenti confezioni disponibili che faranno la gioia dei fan e superfan collezionisti e amanti delle edizioni in vinile, o numerate o autografate e/o con 45 giri incluso.

Della canzone “Siamo qui”, quella che ha dato l’avvio all’intero nuovo lavoro, è stato girato un video in Puglia (località Spinazzola nelle Murge) per la regia di Pepsy Romanoff. Negli stessi giorni gli è stata conferita la cittadinanza onoraria di Castellaneta (Taranto) dove Vasco, non solo trascorre le sue vacanze da oltre dieci anni, ma ci prepara anche i concerti convocando tutta la produzione lì.

In attesa dell’uscita del nuovo album Vasco Live 2022, il tour che riporterà Vasco sul palco dei principali stadi italiani, aggiunge nuove date:



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/vascorossi2022



20 maggio 2022 – Trento – Trentino Music Arena

24 maggio 2022 – Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out

28 maggio 2022 – Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

03 giugno 2022 – Firenze – Visarno Arena sold out

7 giugno 2022 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

11 giugno 2022 – Roma – Circo Massimo sold out

12 giugno 2022 – Roma – Circo Massimo sold out

17 giugno 2022 – Messina – Stadio San Filippo

22 giugno 2022 – Bari – Stadio San Nicola

26 giugno 2022 – Ancona – Stadio del Conero

30 giugno 2022 – Torino – Stadio Olimpico



