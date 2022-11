The WAEVE: esce a febbraio il disco di Graham Coxon e Rose Elinor Dougall

E’ disponibile ‘Kill Me Again‘, il nuovo singolo dei the WAEVE, duo composto da Graham Coxon e Rose Elinor Dougall, accompagnato da un video diretto da David J. East.



‘Kill Me Again‘ è il terzo brano estratto dall’omonimo album di debutto e segue “Can I Call You” e ‘Drowning‘.

Per celebrare l’uscita del loro prossimo album, il 3 febbraio 2023 su Transgressive Records, la band suonerà una serie di date nel Regno Unito previste per il marzo del prossimo anno.

Prodotto dai The WAEVE e da James Ford (Arctic Monkeys, Florence & The Machine, Foals, HAIM) e registrato a Londra all’inizio di quest’anno, “The WAEVE” è una raccolta di 10 nuovi brani composti da Graham Coxon e Rose Elinor Dougall.

In The WAEVE l’unione delle forze creative ha dato al duo l’opportunità di spingersi oltre la propria comfort zone strumentale. Molti brani vedono Graham al sassofono, uno dei primi strumenti che ha suonato da giovane musicista negli anni Ottanta.

Il primo singolo “Can I Call You” inizia come una ballata e poi si trasforma in un numero motorik in stile krautrock con un assolo di chitarra di Coxon. “All Along” vede Graham al cittern, un liuto medievale. Rose suona il pianoforte e un sintetizzatore modulare ARP 2000. L’atmosfera cupa di “The WAEVE” ricorda il folk rock di Sandy Denny o John & Beverly Martyn, mentre brani come “Kill Me Again” e “Over and Over” richiamano il rock anni ’70 di Kevin Ayers o dei Van der Graaf Generator.

The WAEVE (pronunciato “wave“) è il nuovo progetto del duo Graham Coxon e Rose Elinor Dougall. Un incontro di menti e talenti musicali. Un potente elisir di folk-rock britannico, post-punk, songwriting organico e jamming. The WAEVE è la magica alchimia folk-rock inglese di terra ed etere. Pesantezza e leggerezza. Oscurità e luce.

Graham Coxon è uno dei guitar heroes riconosciuti della sua generazione. Fondamentale il suo contributo nei Blur, ha all’attivo nove album da solista oltre ad essere compositore di colonne sonore. In autunno verrà pubblicata la sua autobiografia, Verse, Chorus, Monster! da Faber and Faber.

Rose Elinor Dougall è una cantautrice londinese che ha pubblicato tre album da solista, l’ultimo dei quali è A New Illusion (2019). Ha collaborato, tra gli altri, con Mark Ronson e Baxter Dury.

Photo Credit: Steve Gullick