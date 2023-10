THE STRUMBELLAS: esce il 9 febbraio 2024 il nuovo album “Part Time Believer”

Oggi la band certificata oro The Strumbellas torna con l’annuncio del prossimo album “Part Time Believer”, in uscita il 9 febbraio 2024 su Glassnote Records.

Ad accompagnare l’annuncio, da oggi 5 ottobre il nuovo singolo “Hold Me” è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Da quando si sono formati nel 2008 e hanno pubblicato il loro album di debutto, “My Father and the Hunter” del 2012, il gruppo alternativo due volte vincitore del JUNO Award ha costantemente condiviso con il pubblico dischi pieni di gusto con sfumature folk, da “We Still Move on Dance Floors” del 2013 a “Hope” del 2016 – che contiene il successo mondiale “Spirits” – fino a “Rattlesnake” del 2019.

“Part Time Believer” è una raccolta di canzoni inedite che segna il grande ritorno e la rinascita della band.

David Ritter, voce, pianoforte, organo e percussioni spiega ulteriormente: “I think people often feel like things are escaping them, or they’re trying to grab on to something — happiness, gratitude, professional or personal goals — and for some reason, they just can’t get there. Even if they get the thing they want, it doesn’t feel the way they thought it would. A lot of these songs are about trying to, like, figure out why we’re all feeling this way, and how we can find more peace in our lives.”.

Una volta che il tour si è concluso, i The Strumbellas si sono dedicati corpo e anima per completare questo album, componendo e scrivendo canzoni. Dalle loro sessioni sono uscite quasi 50 tracce, che la band – ora con Jimmy Chauveau a bordo come cantante principale – ha ridotto alle 12 che danno vita a “Part Time Believer”. A guidare il processo di registrazione è stato il produttore Ben Allen (Gnarls Barkley, Kaiser Chiefs, Walk the Moon), con alcune tracce prodotte anche da Keith Varon (Machine Gun Kelly, Lindsey Stirling), Stevie Aiello (Thirty Seconds To Mars) e Dave Schiffman ( RHCP, The Killers, Adele).

Ricco di testi toccanti circondati da sonore melodie folkeggianti, “Part Time Believer” testimonia ancora una volta la lunga tradizione di fusione degli stati d’animo degli Strumbellas. L’inno di apertura “Hold Me” – scelto come Sirius XM su Alt Nation Advanced Placement di questa settimana per la sua anteprima mondiale – è una delle rare canzoni d’amore della band canadese, anche se è venata di malinconia. “It’s a lot about feeling sad,” dice Ritter “It’s love and depression, love and dark times and what it means to be loved and need love at your lowest, and what people can mean to each other when they’re down.” .