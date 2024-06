THE STRUMBELLAS: la band folk-pop canadese in concerto il 25 Ottobre a Milano

Ora THE STRUMBELLAS, la band folk-pop canadese da centinaia di milioni di stream, vincitrice di due JUNO Award, con brani certificati oro negli Stati Uniti, Francia, Belgio e Italia, e in vetta alla classifica Billboard Alternative Airplay, tornano in Italia con il loro nuovo album, “Part Time Believer”.

L’album, che arriva a cinque anni dall’ultimo “Rattlesnake”, è stata pubblicato il 9 febbraio 2024 su Glassnote Records via Astarte.

THE STRUMBELLAS

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2024 – MILANO – MAGNOLIA

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, Novegro-Tregarezzo

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/45Jb632

Biglietto: 22 euro + d.p.

Dal loro esordio nel 2012 con l’album “My Father and the Hunter”, The Strumbellas hanno continuato a incantare il pubblico con un sound ricco di influenze folk. Da “We Still Move on Dance Floors” del 2013, passando per “Hope” del 2016, con l’iconico successo mondiale “Spirits”, fino a Rattlesnake del 2019, ogni album ha confermato il loro talento. Ora si preparano a fare un grandioso ritorno con il loro quinto album in studio, “Part Time Believer”, una raccolta di canzoni inedite che riflettono la loro rinascita creativa.

Con Jimmy Chauveau come nuovo frontman, The Strumbellas hanno passato gli ultimi quattro anni a scrivere e comporre quasi 50 tracce, poi ridotte alle 12 definitive. La produzione è stata affidata a Ben Allen (Gnarls Barkley, Kaiser Chiefs), Keith Varon (Machine Gun Kelly), Stevie Aiello (30 Seconds To Mars) e Dave Schiffman (RHCP, The Killers).

“Part Time Believer” è ricco di testi toccanti e melodie folk accattivanti, che continua la tradizione degli Strumbellas di fondere emozioni contrastanti.

“Credo che molte persone sentano spesso che qualcosa stia loro sfuggendo, o che stiano cercando di afferrare qualcosa — felicità, gratitudine, obiettivi professionali o personali — e per qualche motivo, non riescono mai a raggiungerlo,” afferma David Ritter, che suona pianoforte, organo, percussioni e voce. “Anche quando otteniamo ciò che desideriamo, non sempre ci sentiamo come pensavamo. Molte di queste canzoni parlano di cercare di capire perché ci sentiamo così e come possiamo trovare più pace nelle nostre vite.”