THE ROLLING STONES: ascolta la traccia inedita “Troubles A’ Comin”

E’ da oggi disponibile sulle piattaforme digitali, “Troubles A’ Comin”, il nuovo brano dei Rolling Stones. La canzone, mai pubblicata prima, fa parte dell’edizione rimasterizzata di “Tattoo You” (1981), in uscita il prossimo 22 ottobre in occasione del 40° anniversario dell’album.

Originariamente registrata dagli Stones a Parigi nel 1972 e ora pubblicata per la prima volta, “Troubles A’ Comin” è una cover dell’originale dei Chi-Lites. Il brano è un vero gioiello per i fan di tutto il mondo, e dà un irresistibile assaggio delle nove canzoni inedite e delle rarità presenti nell’imperdibile disco Lost & Found di Tattoo You. La nuova versione di “Tattoo You” segue il successo della ristampa nel 2020 di “Goats Head Soup” (1973), che ha riportato l’album al numero 1 nel Regno Unito.

La nuova versione rimasterizzata di Tattoo You (40th Anniversary) conterrà l’album originale di 11 tracce, inclusi i classici “Hang Fire”, “Waiting On A Friend” e naturalmente la traccia di apertura “Start Me Up”. “Troubles A’ Comin” sarà incluso nel cofanetto e nelle edizioni deluxe CD e vinile.