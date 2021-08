THE ROLLING STONES: 40 anni di “Tattoo You”, in uscita il 22 ottobre la versione rimasterizzata con 9 inediti

Il 22 ottobre, in occasione del 40° anniversario di “Tattoo You” (1981), sarà pubbIicata una nuova versione rimasterizzata dell’album dei Rolling Stones (in vari formati e deluxe edition) che include nove brani inediti.

La rimasterizzazione dell’album originale di 11 tracce include i classici ‘Hang Fire’, ‘Waiting On A Friend’ (con il sassofono del gigante del jazz Sonny Rollins) e naturalmente il brano di apertura, ‘Start Me Up‘. I formati deluxe includeranno anche Lost & Found: Rarities e Still Life: Wembley Stadium 1982.

Il disco Lost & Found contiene non meno di nove canzoni del periodo della pubblicazione originale dell’album, di recente completate e migliorate con voce e chitarra aggiuntive dalla band. Tra queste, ‘Living In The Heart Of Love’ è la quintessenza del rock degli Stones, con tutto il gruppo al massimo della forma.

Altre rarità incluse in Lost & Found sono: una versione micidiale di ‘Shame, Shame, Shame’, registrata per la prima volta nel 1963 da uno degli eroi blues della band, Jimmy Reed, la rivisitazione della gemma soul di Dobie Gray ‘Drift Away’ e un’affascinante versione reggae di ‘Start Me Up’.

Still Life: Wembley Stadium 1982 è un imperdibile ricordo dello show londinese della band nel giugno di quell’anno, registrato durante il Tattoo You Tour. L’imponente set di 26 tracce è pieno di mega-hit degli Stones, tra cui l’iniziale “Under My Thumb” e grandi classici come “Let’s Spend The Night Together”, “Honky Tonk Women” e “Brown Sugar”.

Lo show di Wembley propone le cover di ‘Just My Imagination’ dei Temptations, ‘Twenty Flight Rock’ di Eddie Cochran, ‘Going To A Go Go’ dei Miracles e ‘Chantilly Lace’ dell’indimenticabile rock’n’roller Big Bopper. Ci sono anche per la prima volta dal vivo brani dell’allora nuovo “Tattoo You” come ‘Start Me Up’, ‘Neighbours’, ‘Little T&A’ e ‘Hang Fire’.

Quando uscì nel 1981, “Tattoo You”, prodotto dai Glimmer Twins insieme al produttore Chris Kimsey, raggiunse i primi posti delle classifiche di Stati Uniti (dove è diventato quadruplo platino), Canada, Australia e gran parte dell’Europa.