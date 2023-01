Stoned Cold Country: un album tributo country per il 60° anniversario dei Rolling Stones

Stoned Cold Country è un album di tributo ai Rolling Stones realizzato in occasione del loro 60° anniversario da alcuni dei più grandi nomi della scena Country contemporanea, in uscita il 17 marzo 2023 per BMG.



Il disco, prodotto da Robert Deaton, vede la partecipazione di artisti del calibro di Jimmie Allen, Brooks & Dunn, Brothers Osborne, Eric Church, Steve Earle, Elle King, Marcus King, Little Big Town, Ashley McBryde, Maren Morris, Elvie Shane, Koe Wetzel, The War And Treaty, Lainey Wilson e Zac Brown Band, rivisitare alcuni dei brani più iconici del repertorio degli Stones, creando, ognuno col suo stile caratteristico, un potente omaggio a una delle band più durature, all’avanguardia e influenti del mondo.

“Questo album è il ringraziamento del Country ai Rolling Stones, per averci ispirato ed essere stati la colonna sonora delle nostre vite da 60 anni. Durante la registrazione del disco, ho realizzato che questo tributo costituisce una vetrina e un riflettore su quanto di meglio possa offrire oggi il Country come genere“, dice Deaton a proposito del progetto. “Con i nostri artisti e con tutti i musicisti che hanno suonato nel disco, affermiamo con coraggio che la musica Country non è seconda a nessuno quando si tratta di artisti integri e creativi“.



Il nuovo singolo estratto è ”Sympathy For The Devil”, nella versione di Elvie Shane.