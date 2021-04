PRINCE: esce il 30 luglio l’album inedito “Welcome 2 America”

Prince Estate e Legacy Recordings annunciano l’uscita, il 30 luglio, dell’enigmatico album di Prince realizzato nel 2010 “Welcome 2 America”, una potente dichiarazione creativa che documenta le preoccupazioni, le speranze e le visioni di Prince di una società in cambiamento, prefigurando un’era di divisione politica, disinformazione e una rinnovata lotta per la giustizia razziale.

Ordina la versione deluxe in vinile > https://amzn.to/3s8L2Zz

Nella title track “Welcome 2 America” dall’impatto molto forte Prince, attraverso un soliloquio di parole messe in musica, fa riferimento ai ‘paracaduti d’oro’, ossia alla natura superficiale dei social media, alla cultura delle celebrità alimentata dai reality TV e ai monopoli aziendali dell’industria musicale, concludendo infine che l’America è il “Land of the free / home of the slave”.

Poco dopo aver completato l’album “Welcome 2 America“, Prince intraprende un tour sotto lo stesso nome (“Welcome 2…” – America, Europe, ecc.) che include più esibizioni in diverse città degli Stati Uniti e del mondo, coronato dallo storico “21 Nite Stand” al Forum di Inglewood, in California. L’edizione Deluxe di “Welcome 2 America” include infatti sia l’album completo in CD e vinile nero (accompagnato da un download digitale in alta qualità) che il video completo del concerto di Prince registrato il 28 aprile 2011 al Forum, offerto in 1080p HD stereo 5.1 surround e audio Dolby Atmos. Tutte le edizioni in vinile presentano invece musica su tre lati ed un’incisione da collezione sul quarto lato.

“Welcome 2 America” presenta alcune delle collaborazioni in studio davvero speciali di Prince con il bassista Tal Wilkenfeld, il batterista Chris Coleman e l’ingegnere candidato ai GRAMMY Jason Agel, con il contributo aggiuntivo dei cantanti della New Power Generation Shelby J., Liv Warfield, Elisa Fiorillo e del tastierista Morris Hayes, reclutato anche come co-produttore su diversi brani dell’album.

Nel video del concerto Prince si esibisce con la sua formazione dell’era 2011 della New Power Generation: Shelby J., Liv Warfield, Elisa Fiorillo e Morris Hayes, i tastieristi aggiuntivi Renato Neto e Cassandra O’Neal, il bassista Ida Nielsen, il batterista John Blackwell e le ballerine Maya e Nandy McClean (The Twinz). Registrata a metà della sua maratona “21 Nite Stand” al Forum di Inglewood, California, questa performance documenta la spontaneità e l’energia incendiaria di quella parte storica del Welcome 2 America Tour, una testimonianza audiovisiva del suo personale invito: “Portate gli amici, portate i vostri bambini e portate lo spray per i piedi, perché… sarà veramente funky!“.



La performance presenta anche un cameo del recente vincitore del GRAMMY Ledisi e una cover di “Make You Feel My Love” (Bob Dylan) e “More Than This” dei Roxy Music insieme ai brani preferiti di Prince, tra cui “17 Days”, “Controversy”, “1999” e “Purple Rain”.

Ordina la versione deluxe in vinile > https://amzn.to/3s8L2Zz

Prince – Welcome 2 America

Studio Album (CD/LP/Digital)

Welcome 2 America Running Game (Son of a Slave Master) Born 2 Die 1000 Light Years From Here Hot Summer Stand Up and B Strong * Check The Record Same Page, Different Book When She Comes 1010 (Rin Tin Tin) Yes One Day We Will All B Free

* Soul Asylum cover

Prince – Welcome 2 America (Live at The Forum, April 28, 2011)

Concert Performance (Blu-Ray):

Joy In Repetition Brown Skin (India.Arie cover) 17 Days Shhh Controversy Theme From “Which Way Is Up” (Stargard cover) What Have You Done For Me Lately (Janet Jackson cover) Partyman Make You Feel My Love (Bob Dylan cover) Misty Blue (Eddy Arnold cover) Let’s Go Crazy Delirious 1999 Little Red Corvette Purple Rain The Bird (The Time cover – Prince composition) Jungle Love (The Time cover – Prince composition) A Love Bizarre (Sheila E. cover – Prince composition) Kiss Play That Funky Music (Wild Cherry cover) Inglewood Swinging (cover of Kool & the Gang’s “Hollywood Swinging”) Fantastic Voyage (Lakeside cover) More Than This (Roxy Music cover)

Welcome 2 America

Prince: Vocals, Guitar, Keyboards

Tal Wilkenfeld: Bass

Chris Coleman: Drums

Mr. Hayes: Keyboards, Percussion

Liv Warfield: Vocals

Shelby J.: Vocals

Elisa Fiorillo: Vocals

Co-Produced by Mr. Hayes _