MUDHONEY: 30 anni di “Every Good Boy Deserves Fudge”, esce a luglio la versione deluxe

Il 23 luglio 2021, Sub Pop pubblicherà l’edizione deluxe rimasterizzata per il 30° anniversario di Every Good Boy Deserves Fudge dei Mudhoney, il secondo album del gruppo di Seattle. Questa edizione espansa includerà l’album originale nella sua interezza così come un LP bonus di 15 tracce e un CD di materiale aggiuntivo, con 7 canzoni inedite. L’album include anche le note di copertina del biografo dei Mudhoney (Mudhoney: The Sound and the Fury from Seattle) e del giornalista di MOJO Keith Cameron, così come una nuova copertina, foto d’archivio della band e un poster pieghevole a colori. La prima serie di LP sarà su vinile colorato.

Per celebrare questa imminente e importante uscita, la band ha pubblicato il nuovo video per “Ounce of Deception“! Questa traccia è stata precedentemente pubblicata come b-side di “Let it Slide” 7″ del 1991, ed è stata anche inclusa nella compilation di 52 tracce dei Mudhoney, March to Fuzz (pubblicata nel 2000 e ora disponibile solo nel sempre meno popolare formato CD). Il video è stato diretto da Duncan Sharp, e presenta divertenti filmati d’epoca del gruppo che si esibisce dal vivo.

I Mudhoney pubblicheranno anche un singolo split 7″ in edizione limitata con i Meat Puppets per il Record Store Day 2021.

Questo singolo split presenta due cover esclusive: “Warning”, eseguita dai Mudhoney e originariamente dai The Aynsley Dunbar Retaliation (e notoriamente coperta dai Black Sabbath) e “One of These Days”, eseguita dai Meat Puppets, originariamente scritta da Earl Montgomery e resa popolare da George Jones.

Questa pubblicazione è un’esclusiva del Record Store Day 2021, ed è limitata a 2.500 copie.