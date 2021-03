MOBY: esce il 28 maggio “Reprise”, il nuovo album con i suoi successi reimmaginati

Il pioniere musicale Moby annuncia il suo nuovo album Reprise, in uscita il 28 maggio su Deutsche Grammophon. Reprise vede Moby reinventare i momenti salienti della sua carriera trentennale. Insieme alla Budapest Art Orchestra ha rivisitato alcuni dei suoi successi con nuovi arrangiamenti per orchestra e strumenti acustici.



È anche affiancato da numerose guest stars provenienti da tutti i generi musicali, tra cui Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn , Skylar Grey e Vikingur Ólafsson.



Reprise include le canzoni più famose di Moby, tra cui il suo rivoluzionario brano dance “Go”, “Extreme Ways” (famoso per la serie di film di Bourne), “Natural Blues” e “Why Does My Heart Feel So Bad?”. Alcune delle nuove versioni sono più riflessive e lente, mentre altre sfruttano il potenziale sonoro che un’orchestra può offrire. Tre decenni dopo l’inizio della carriera di Moby, Reprise non deve essere considerato un semplice greatest hits, ma piuttosto un’opportunità per riflettere sul modo in cui l’arte può evolversi e adattarsi nel tempo a seconda delle diverse scelte e dei contesti.

“Scusate se questo sembra ovvio, ma per me lo scopo principale della musica è comunicare emozioni”, afferma Moby. “Condividere alcuni aspetti della condizione umana con chiunque stia ascoltando.” Perché includere un’orchestra? “Desidero ardentemente la semplicità e la vulnerabilità che puoi ottenere con la musica acustica o classica”.

I semi di Reprise sono stati piantati quando Moby è stato invitato a prendere parte alla sua prima collaborazione classica in assoluto: un concerto dal vivo della sua musica alla Walt Disney Concert Hall con il suo amico Gustavo Dudamel e la Los Angeles Philharmonic nell’ottobre 2018.

Moby è un celebre musicista, cantante / compositore, produttore, DJ, fotografo e attivista. Artista multi-platino con nomination ai Grammy, con la sua musica ha superato molti confini ottenendo il successo mondiale con l’album Play.



Con oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, Moby ha inoltre ottenuto otto successi nella Top 10 della Billboard Dance Club Songs Chart. Vegano convinto e sostenitore dei diritti degli animali e degli aiuti umanitari, è anche autore di quattro libri, inclusa una raccolta di sue fotografie.



