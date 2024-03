MOBY: esce il 14 giugno il nuovo album “always centered at night”

L’acclamato musicista e attivista Moby ha annunciato le sue prime date dal vivo in oltre dieci anni, durante le quali suonerà i suoi più grandi successi:

19 settembre – London, England / O2 – tickets

21 settembre – Antwerp, Belgium / Sportpaleis – tickets

22 settembre – Berlin, Germany / Velodrom – tickets

23 settembre – Düsseldorf, Germany / Mitsubishi Electric Hall – tickets

24 settembre – Paris, France / Le Zenith – tickets

Pubblicato il 17 maggio 1999, l’album Play contiene i classici “Porcelain”, “Natural Blues” e “Why Does My Heart Feel So Bad?” e ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo, vincendo numerosi premi e diventando l’album elettronico più venduto di sempre.

Dice Moby: “Sono passati più di 10 anni dall’ultima volta che ho fatto un tour, ma qualcuno mi ha ricordato che nel 2024 ricorre il 25° anniversario dell’uscita di ‘Play’, così mi è sembrato che non fosse una cattiva idea fare un breve tour europeo per commemorare e festeggiare. Lo spettacolo conterrà le canzoni più conosciute di Play, ma anche alcuni brani preferiti dal pubblico, come “Extreme Ways”, “We Are All Made Of Stars”, “When It’s Cold I’d Like to Die” e persino alcuni vecchi brani rave come “Feeling So Real” e “Go”. Ciò che rende il tour più eccitante per me è che non sarò pagato per nulla. Il 100% dei miei profitti sarà devoluto alle organizzazioni europee per i diritti degli animali“.

Inoltre, Moby annuncia l’uscita del suo prossimo album always centered at night, previsto per il 14 giugno.

Moby condivide il brano più recente della raccolta, “dark days“, con la partecipazione della straordinaria cantautrice soul-jazz Lady Blackbird.

“dark days” è un’opera ritmica e provocatoria, sostenuta dalla voce profonda e seducente di Lady Blackbird e dalla sua anima sincera. always centered at night è un progetto collaborativo, in cui Moby si avvale della partecipazione di alcuni dei suoi cantanti preferiti.