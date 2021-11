LOREDANA BERTE’: è uscito il nuovo album “Manifesto”

Per Loredana Berté da settembre 2020 ad oggi è stato un anno ricco di attività e riconoscimenti a 360° tra tv, cinema e musica. Sul palco dell’Arena di Verona ha ricevuto un Premio Speciale “per la sua trasversalità, in quanto è riuscita a volare su cinque decenni con i suoi successi e ad unire – come nessun altro ha fatto – diverse generazioni all’amore per la sua musica, sempre attuale e all’avanguardia”.

A dimostrazione di questo Premio Speciale, incredibilmente sono arrivati quasi in contemporanea Dischi d’Oro per brani e album del passato e del presente: per LiBerté, album celebrato da pubblico e critica uscito nel settembre 2018, per il singolo Figlia di… (2021) , per Sei Bellissima (1974), per E la luna bussò (1979) e per Non sono una Signora (1982). Quest’ultima è stata certificata anche Disco di Platino per il digitale. Nella sua carriera l’artista ha venduto 8 milioni di dischi.

E ora, finalmente dopo tanta attesa, il 5 novembre arriva “MANIFESTO”, il nuovo album di inediti prodotto da Luca Chiaravalli per Warner Music. L’album è stato anticipato dal singolo “BOLLYWOOD” scritto da Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari in collaborazione con la stessa Loredana.

“Manifesto” è una parola molto importante, addirittura citata già da Dante: per il poeta “farsi manifesto” significa esprimere tutte le proprie idee. In questo album attraverso le canzoni … “ho voluto mettere in evidenza il mondo che stiamo vivendo, in tutte le sue sfaccettature. Chi ascolta può capire molto bene. La figura che voglio maggiormente raccontare è la donna e il suo mondo”.

Nel racconto della donna, della vita delle donne, delle loro esperienze “HO SMESSO DI TACERE”, firmata da Luciano Ligabue, è un brano che colpisce per la profondità e la forza della scrittura. Ligabue ha dichiarato: “Per smettere di tacere, serve coraggio, e a te, Loredana, il coraggio non è mai mancato. Grazie per aver dato vita a questa canzone, con tutta la tua voce e con tutto quello che la tua voce contiene e racconta”.

Nell’album troviamo anche featuring inaspettati e in alcuni brani “Lacrime in limousine” feat. Fedez , “Donne di Ferro” feat. J-Ax , “Florida” feat. Nitro.