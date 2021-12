“Invito al viaggio – Concerto per FRANCO BATTIATO” è diventato un album live

Il 21 settembre 2021 l’Arena di Verona è stata la cornice di uno spettacolo unico: “Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato” che diventa ora un album live disponibile dal 3 dicembre 2021 in una doppia versione speciale: doppio cd e box con 4 vinili. (etichetta: International Music and Arts – distribuzione: Universal Music Italia).

La cosa più sorprendente dell’esibizione che viene presentata in questo album dal vivo, e che risaltava anche nella sua parte puramente visiva, emotiva, fisica, è l’abbraccio con cui Franco Battiato ha attraversato la sua esperienza artistica: abbracciare l’elettronica, la sperimentazione, la musica orchestrale e quella più pop e melodiosa non anticipando i tempi, come alle volte si scrive delle grandi personalità, ma piuttosto avvicinandoli fra loro, prefigurandoli, rendendoli tutti incredibilmente contemporanei.

All’Arena di Verona sono state rappresentate le molte inclinazioni di Battiato, le sue molte voci, sostenute da un’orchestra come quella formata dalla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti diretta da Carlo Guaitoli e i musicisti che hanno accompagnato Battiato nell’ultima tournée: Angelo Privitera alle tastiere e programmazione, Osvaldo Di Dio e Antonello D’Urso alle chitarre, Andrea Torresani al basso, Giordano Colombo alla batteria. Il resto è storia della musica che in Italia ci accompagna da decenni e che si ritrova su un palco prestigioso a raccontarsi al meglio, un flusso ininterrotto di musiche, capace di attraversare decenni con il dono del continuo rilancio, della sfida sempre in atto.

Non è un tributo a Franco Battiato, quello che sentirete, ma un incontro fra uno dei più importanti compositori degli ultimi cinquant’anni e tanti artisti che lo sono venuti a cercare.

Compra il disco in versione LP Vinile > https://amzn.to/3xLChZQ

CD 1

1. SONIA BERGAMASCO E CRISTINA BAGGIO – Invito al viaggio

2. ARISA – Come away death

3. MORGAN – Come un cammello in una grondaia

4. ANGELO BRANDUARDI – Il re del mondo

5. GIANNI MORANDI – Che cosa resterà di me (Mesopotamia)

6. MAX GAZZE’ – Un’altra vita

7. CARMEN CONSOLI – Tutto l’Universo obbedisce all’amore

8. MAHMOOD – No time no space

9. CRISTINA SCABBIA E DAVIDE FERRARIO – Strani giorni

10. CARLO GUAITOLI – Luna indiana

11. EMMA – L’animale .

12. PAOLA TURCI – Povera patria

13. FIORELLA MANNOIA – La stagione dell’amore

14. GIANNI MAROCCOLO, ANDREA CHIMENTI, ANTONIO AIAZZI, BEPPE BROTTO – Aria di rivoluzione/Da Oriente a Occidente

15. SUBSONICA – Up patriots to arms

16. BLUVERTIGO – Shock in my town

17. VINICIO CAPOSSELA – La torre

18. EXTRALISCIO – Voglio vederti danzare

CD 2

1. ALICE – Io chi sono?

2. JURI CAMISASCA – Attende Domine (titolo originale L’esistenza di Dio)

3. JURI CAMISASCA E NABIL BEY – L’ombra della luce

4. EUGENIO FINARDI E CRISTINA BAGGIO – L’oceano di silenzio

5. SIMONE CRISTICCHI – Lode all’inviolato

6. ALICE – La cura

7. BAUSTELLE – I treni di Tozeur

8. JOVANOTTI – L’era del cinghiale bianco

9. LUCA MADONIA – Summer on a solitary beach

10. GIOVANNI CACCAMO – Gli uccelli

11. MORGAN E FABIO CINTI – Segnali di vita

12. COLAPESCE DIMARTINO – Bandiera bianca/Sentimiento nuevo

13. CARMEN CONSOLI, COLAPESCE DIMARTINO, GIOVANNI CACCAMO, LUCA MADONIA, MARIO INCUDINE– Centro di gravità permanente

14. GIANNA NANNINI – Cuccurucucù

15. VASCO BRONDI – Magic shop

16. ENZO AVITABILE E MARIO INCUDINE – Stranizza d’amuri

17. DIODATO – E ti vengo a cercare

Gli stessi brani sono contenuti nella versione box 4 vinili.

Compra il disco in versione LP Vinile > https://amzn.to/3xLChZQ