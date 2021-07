IMAGINE DRAGONS: esce il 3 settembre il nuovo album “Mercury – Act 1”

Sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale dal 3 settembre “MERCURY – ACT 1”, il nuovo atteso album degli IMAGINE DRAGONS.

La band multiplatino americana che ha portato al successo mondiale hit come “Radioactive”, “Demons”, “Believer”, “Thunder” e “Whatever It Takes” – per citarne alcune – torna dopo 3 anni dall’ultimo album “ORIGINS”.

“Mercury -Act 1” arriva in Italia forte del successo ottenuto nel nostro paese dalla band che in pochi anni ha raccolto 4 dischi di platino per gli album e 30 dischi di Platino per i singoli e ha regalato al pubblico milanese uno straordinario concerto davanti ad oltre 60 mila persone.

Con 40 milioni di album e oltre 50 milioni di canzoni venduti nel mondo oltre a 60 miliardi di stream, gli IMAGINE DRAGONS sono la rock band che ha venduto di più nell’ultima decade, oltre ad aver reinventato un genere.

“Mercury -Act 1” conterrà i singoli già editi “Follow You”, “Cutthroat” e il nuovo singolo “WRECKED”, brano disponibile in tutti gli store digitali e dal 16 luglio in radio.

Dan Reynolds, voce della band, ha scritto “Follow You” durante un momento di svolta del suo matrimonio. Stava per firmare le carte del divorzio quando ha ricevuto un messaggio da sua moglie talmente pieno di onestà e chiarezza da colpirlo nel vivo. La coppia, dopo aver posticipato il momento della firma, ha poi annullato la richiesta di divorzio.

Il brano, una canzone d’amore prodotta da Joel Little, è stato pubblicato insieme all’altro inedito “Cutthroat”, un inno punk, una spinta verso la volontà di uccidere il lato critico dentro di se.

La band ha registrato il brano prodotto da Rick Rubin agli Shangri-La studio di Malibu.