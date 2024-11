IGGY POP: esce a Gennaio il disco “Live at Montreux Jazz Festival 2023”

“Live at Montreux Jazz Festival 2023” di Iggy Pop è l’album che celebra la lunga carriera e l’ampio catalogo di un’artista ineguagliabile nel corso degli anni.



Il 6 luglio 2023 Iggy Pop è tornato al Montreux Jazz Festival sostenuto da una band di sette elementi e ha entusiasmato la folla dello Stravinski Auditorium con un set che abbracciava tutta la sua carriera e che includeva brani del periodo con gli Stooges, degli album Idiot e Lust for Life, di New Values fino al recente Every Loser.

È stata la terza apparizione di Iggy al festival e la sua monumentale performance è stata registrata e filmata dal team del Montreux Jazz Festival. Il concerto sarà disponibile in Blu-ray+CD Digipak, 2 LP Gatefold e download digitale il 24 gennaio 2025 in tutto il mondo tramite earMUSIC.

Live at Montreux Jazz Festival 2023

Rune*

Five Foot One

T.V. Eye

Modern Day Ripoff

Raw Power

Gimme Danger

The Passenger

Lust for Life

Endless Sea

Death Trip

Sick of You

I Wanna Be Your Dog

Search and Destroy

Mass Production

Nightclubbing

Down on the Street

Loose

Frenzy