IGGY POP: è uscito il diciannovesimo album “Every Loser”

EVERY LOSER è il diciannovesimo album in studio solista di Iggy Pop e il suo primo ad essere pubblicato grazie alla partnership tra Atlantic Records e Gold Tooth Records, la nuova etichetta fondata da Andrew Watt, produttore esecutivo multi-platino dell’album e vincitore di GRAMMY Award.

“Sono il ragazzo senza camicia che spacca; Andrew e la Gold Tooth lo sanno e insieme abbiamo fatto un album alla vecchia maniera”, ha detto Iggy in una recente dichiarazione. “I musicisti sono persone che conosco fin da quando erano bambini e la musica vi farà impazzire”.

EVERY LOSER si rifà alle radici primordiali di Iggy pur mantenendo un punto di vista lirico e una tavolozza sonora innegabilmente moderni. EVERY LOSER è un album esemplare di rock’n’roll primordiale, una master class nell’arte di scatenarsi con un’intensità ineguagliabile e un’arguzia imperturbabile. Il risultato è 11 brani dell’uomo che ancora una volta in EVERY LOSER si lancia senza paura verso la vita stessa.

“Iggy Pop è una fottuta icona! Un vero originale. Il ragazzo che ha inventato lo stage dive… Non riesco ancora a credere che mi abbia permesso di fare un disco con lui. Sono onorato. Non c’è niente di più figo. Questo album è stato creato per essere suonato a tutto volume sul vostro stereo… alzate il volume e aspettate…” dice Andrew Watt.

La cover di EVERY LOSER è un’opera d’arte originale creata dall’artista contemporaneo di fama mondiale Raymond Pettibon. Pettibon irrompe sulla scena alla fine degli anni ’70, sono sue le cover di album iconici di artisti come Sonic Youth e Black Flag con i suoi caratteristici disegni a fumetti. Le opere di Pettibon sono state ampiamente esposte negli Stati Uniti e in tutto il mondo, compresa un’installazione dell’High Line Billboard a New York e una mostra personale al Tel Aviv Museum of Art.

(Photo Credit: JIMMY FONTAINE)