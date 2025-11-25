I REACH tornano con il nuovo singolo “Hell on Earth”, in concerto a Milano il 7 dicembre

La rock band di Stoccolma REACH torna con una nuova uscita: “Hell on Earth”, in arrivo il 21 novembre via Icons Creating Evil Art. Il brano è una collisione inarrestabile di hook melodici, riff e scream dalle influenze metal, l’inno di un mondo instabile per tutti noi che restiamo in piedi mentre i “freaks” governano con le pistole cariche.

“Hell on Earth” affronta la linea sottile tra generosità e dare tutto per scontato, tra fiducia e compiacenza, in un periodo di transizione, e il brano pulsa di questa urgenza. La band spiega: “Hell on Earth è una canzone sullo stato attuale del mondo. È un brano più pesante per un periodo più buio.”

I REACH non sono nuovi al successo internazionale. Il loro album Prophecy del 2024 ha aperto per loro nuove strade: il singolo “Mama Mama” è stato in alta rotazione nelle principali radio rock tedesche (Radio Bob, Star FM e Radio 21), mentre in Svezia hanno potuto contare sul supporto di Bandit Rock. La band ha inoltre affrontato un lungo tour europeo, affinando ulteriormente la propria intensità live fino a trasformarla in un’arma letale.

Questo nuovo singolo segna un’evoluzione stilistica: i REACH abbracciano sonorità più pesanti, maggiore precisione tecnica e una risonanza emotiva profonda, mantenendo al tempo stesso la loro tipica sensibilità melodica e la limpidezza vocale del frontman Ludvig. Girato e diretto da Damón Zurawski (@futurelegendsfilms) presso gli studi di Icons Creating Evil Art, il videoclip evidenzia questo cambiamento: visivo, diretto e pensato per amplificare l’impatto cinematografico del brano. La band commenta: “Siamo felici di collaborare con Damón Zurawski su questo progetto. È per noi l’inizio di una grande nuova collaborazione e non vediamo l’ora di svelare ciò su cui abbiamo lavorato.”

Prossimo tour

Il viaggio continua dal vivo: la band è di supporto agli Eclipse in tutta Europa a partire dalla fine di novembre, portando “Hell on Earth” dallo studio al palco. Un invito a godersi i REACH nella loro forma più potente.

Date del tour dei REACH in supporto agli Eclipse (link biglietti):

23/11 – Lucerna Music Bar, Praga

24/11 – Szene, Vienna

25/11 – Hirsch, Norimberga

26/11 – Colos-Saal, Aschaffenburg

27/11 – DVG-Club, Kortrijk

6/12 – Old Capitol, Langenthal

7/12 – Legend Club, Milano