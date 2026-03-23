I GIARDINI DI MIRÒ presentano “Quasi Casa” l’album dell’ultimo concerto della band

Un ritrovamento inaspettato per tornare dove tutto è nato e proprio lì chiudere al meglio un’avventura in musica lunga più di vent’anni. Perché nulla, in fondo, succede mai per caso.

Quasi Casa è la registrazione dell’ultimo concerto dei Giardini di Mirò, nella loro Cavriago, disponibile in pre-order nel formato doppio vinile in edizione limitata al link: https://www.2ndrec.com/products/giardini-di-miro-quasi-casa

Il disco sarà disponibile solo in vinile e in download, non sulle piattaforme di streaming, ma si potrà ascoltare in anteprima in un listening party in programma martedì 24 marzo alle ore 20 al link https://punknotdiet.bandcamp.com/live/quasi-casa-listening-party-2

Un doppio vinile, arricchito da materiali scritti e visivi, che racchiude gli oltre vent’anni di carriera di una delle band pilastro del panorama indipendente italiano, che ha saputo portare alta – altissima – la bandiera di un certo modo di fare musica: autentico e attento al dettaglio, animato da un amore viscerale per il suono, declinato nelle direzioni più disparate. Muovendosi tra post rock, psichedelia ed elettronica, il gruppo emiliano ha saputo plasmare – album dopo album, traccia dopo traccia – dei veri e propri paesaggi sonori da cui lasciarsi avvolgere, su disco come dal vivo.

QUASI CASA

Quasi Casa nasce esattamente a tre anni fa: era il 19 marzo 2023 quando i Giardini di Mirò salirono sul palco del Circolo Kessel (ex Calamita) di Cavriago, proprio lì dove, a fine Anni Novanta, era nato il loro progetto, per quello che sarebbe stato l’ ultimo concerto della band.

Nessuno, però, sapeva che quella serata sarebbe stata l’ultima volta insieme dal vivo, niente era previsto o studiato. In quel momento era semplicemente la tappa conclusiva di Voiceless, il tour dedicato interamente al loro repertorio strumentale che ha seguito la pubblicazione a sorpresa, nel 2021, della suite Del Tutto Illusorio, la loro ultima release.

Una data speciale perché la band non aveva mai fatto un vero e proprio concerto nella sua cittadina natale.

Quello è il locale dove abbiamo iniziato a provare e a comporre. Raccontano Corrado Nuccini e Jukka Reverberi, fondatori della band. In quello spazio sono nati i primi brani di “Rise and Fall of Academic Drifting”, poi “Punk… Not Diet!”, “Dividing Opinions”, “Good Luck”, “Different Times”, fino a “Del tutto illusorio”. Anche il nostro primo EP, “Iceberg EP”, è stato registrato lì. Lì tutto ha avuto inizio, e lì, per un incredibile gioco del destino, tutto è arrivato anche alla fine.

In sala c’erano circa duecento persone, tra cui Markus Mathis, che negli anni ha documentato diversi concerti della band, e lo ha fatto anche quella volta, integralmente.

Una registrazione persa e poi ritrovata poco tempo fa, dopo l’annuncio dello scioglimento della band.

Una coincidenza e una storia simili non potevano rimanere segrete. Erano un segno del destino, un’occasione speciale per regalare al proprio pubblico, ancora una volta, un’ultima volta, un pezzetto della propria vita.

Nei suoi 70 minuti di musica – con l’aggiunta di un piccolo “jukkiloquio”, sempre risalente a quel live – Quasi Casa è un viaggio interamente strumentale che riassume un percorso che, dal 2001 al 2023, ha portato i Giardini di Mirò a realizzare dieci uscite discografiche tra album in studio, raccolte e colonne sonore. Ma, soprattutto, a incontrare decine di migliaia di persone, unite dalla passione per un modo sempre più raro e prezioso di creare, suonare, vivere la musica.

Quasi Casa è un omaggio alla storia dei Giardini di Mirò e alla loro idea di musica: suonata, viva, collettiva. Il modo migliore per riassumere e chiudere un lungo, ricco e straordinariamente umano percorso condiviso.

Siamo partiti alla fine degli anni Novanta con l’idea che fare musica potesse migliorare la vita, prima di tutto la nostra. Concludono Nuccini e Reverberi. I Giardini di Mirò sono nati in una stagione in cui molte band cercavano una forma di viaggio musicale segnata da una tensione utopica. Poche parole, spesso in inglese, una musica sghemba e aperta, rivolta verso un’idea ampia di comunità e condivisione. La decisione di fermarci non riguarda soltanto i nostri percorsi personali. Riguarda la consapevolezza che il contesto da cui siamo partiti si è trasformato fino quasi a scomparire. Questo disco vuole però ricordarci che qualcosa di bello lo abbiamo fatto e che abbiamo creato un percorso artistico coerente, ancora capace di resistere al tempo.